„Cine va fi campion mondial în 2025?” Un fost pilot de Formula 1 a răspuns fără ezitare: „Are o șansă imensă” - Antena Sport

Lupta pentru titlul mondial din 2024 s-a dat între Lando Norris şi Max Verstappen - Profimedia Sezonul 2025 nici nu a început încă, iar întrebarea "Cine va fi campion mondial" e pe buzele tuturor. În 2024, lupta pentru titlu s-a dat între Max Verstappen şi Lando Norris. În cele din urmă, olandezul de la Red Bull a câștigat cea de-a patra coroană consecutivă din Marele Circ. Johnny Herbert, fost pilot de Formula 1, știe cine va câștiga titlul mondial anul viitor. Johnny Herbert ştie cine va fi campion mondial la finalul sezonului următor Herbert şi-a arătat susținerea pentru Lando Norris în lupta pentru titlu în 2024. Britanicul a terminat anul pe locul al doilea, reușind să obțină primele sale victorii din Formula 1 în lupta pentru titlu. După 4 Mari Premii câștigate de Norris, dar şi cu implicarea lui Oscar Piastri, McLaren a reușit să câștige titlul mondial la constructori după 26 de ani. Astfel, fostul pilot de Formula 1 susține că Lando Norris are cele mai mari șanse să devină campion mondial în 2025. "Lando Norris. Tot ce trebuie să facă este să-și mai dea din coate și va fi șoferul complet. Oscar poate nu-și va ajuta coechipierul. Lando și-a învățat lecțiile și a auzit toată vorbăria care a avut loc.

Lando în acest moment are acea viteză supremă pe care Oscar nu ar fi demonstrat-o în mod constant în acest an. Are o șansă imensă anul viitor.

Anul viitor este cea mai bună șansă pentru McLaren de a avea un campion mondial. 2026 este prea mult în aer cu noile evoluții. Totuși, nu există niciun motiv pentru care McLaren nu își poate menține impulsul. Au o infrastructură foarte bună, una dintre cele mai bune din F1 și un amestec grozav de oameni din întreaga echipă, nu în ultimul rând pentru a face față schimbărilor care vor urma în 2026.

Aceasta ar putea fi o revenire la vremurile în care McLaren era întotdeauna echipa de învins”, a declarat Johnnz Herbert, citat de racingnews365.com.

