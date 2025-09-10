Cum a influențat Fernando Alonso intrarea unui debutant în F1: "Nu știu dacă aș fi fost aici fără el" - Antena Sport

Închide meniul
Cum a influențat Fernando Alonso intrarea unui debutant în F1: “Nu știu dacă aș fi fost aici fără el”

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 19:17

Comentarii
Fernando Alonso, alături de Gabriel Bortoleto / Profimedia

Fernando Alonso nu ocupă în prezent doar rolul de pilot al celor de la Aston Martin, ci este și în același timp și manager. Ibericul de 44 de ani acționează ca impresar al lui Gabriel Bortoleto, puștiul de 20 de ani al celor Kick Sauber care se află în primul său sezon în Formula 1.

Într-un interviu recent acordat pentru Marca, brazilianul a vorbit despre impactul pe care l-a avut Alonso asupra carierei sale.

Bortoleto: “E un manager și un prieten bun”

Bortoleto, care a punctat până acum în patru curse din “Marele Circ”, a vorbit despre rolul de mentor pe care l-a avut Alonso în cariera sa. Până să ajungă la Kick Sauber, sud-americanul a concurat în Formula 3 și Formula 2, campionate pe care le-a câștigat în 2023 și 2024.

În anii menționați anterior, Bortoleto a fost inclus și în Programul de Dezvoltare a Piloților de la McLaren, iar Alonso a avut un rol decisiv în acest sens, în urma discuțiilor avute cu Zak Brown. În plus, brazilianul al cărui rezultat cel mai bun din F1 a venit la Silverstone (P6) a vorbit despre relația de prietenie pe care o are alături de dublul campion mondial.

Nu a fost doar cel care m-a ajutat să am un contract în Formula 1, a muncit mult să am un contract și în F3. M-a învățat multe în acel sezon, după care în F2. Nu știu dacă aș fi câștigat fără învățăturile sale sau dacă aș fi avut un loc în Formula 1. Nu știu dacă aș fi fost aici fără el.

Brown a venit la noi și ne-a făcut o ofertă, iar el a fost cel care a negociat și care a vorbit de nenumărate ori cu Zak, forțând multe lucruri. A fost foarte implicat.

E un manager și un prieten, dar nu un șef. Facem lucruri împreună, dar șefii mei sunt Binotto și Wheatley (n.r. doi dintre șefii de la Kick Sauber). Fernando are atât de multă experiență, atât de multe cunoștințe, m-a ajutat cu multe lucruri pe circuit și în afara sa“, a spus Bortoleto, potrivit marca.com.

