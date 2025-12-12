Lewis, a sosit vremea? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Prestația lui Hamilton din 2025 la Ferrari a fost sub așteptări. Septuplul campion mondial nu a reușit să urce pe podium în niciuna dintre cele 24 de curse.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

E primul sezon dintre cele 19 din cariera sa în care asul englez obține o asemenea contraperformanță.

Niciun podium în 2025

Ultimul pilot Ferrari care nu a reușit să urce pe podium în sezonul de debut la scuderie a fost Ivan Capelli în 1992. Cu toate acestea, italianul a fost concediat de Ferrari înainte de sfârșitul sezonului, după 14 curse din 16. Paralela e, așadar, în defavoarea lui Hamilton.

Din sezonul 1981, niciun nou venit nu a petrecut un sezon întreg la Ferrari fără să urce pe podium. Ultimul a fost Didier Pironi, atunci, în 1981, cu primul monopost Ferrari cu motor turbo din acei ani, F126CK, care era o ”fiară” pe liniile drepte, dar care nu avea stabilitate în viraje. Pironi, oricum, avea să câștige curse în 1982, ”anul negru” în care Villeneuve a murit, iar Pironi a avut un accident care a pus capăt carierei sale în F1 și a făcut să piardă titlul pe care aproape că-l avea în buzunar.

Să luăm cazul celuilalt septuplu campion mondial revenit în competiție, Michael Schumacher. Germanul a avut o pauză de trei ani până la revenire, care s-a produs la vârsta pe care o are acum Lewis, 40 de ani. Deși a avut un monopost cu care nu s-a împăcat defel, Schumacher tot a obținut un podium până la urmă, la 43 de ani.