Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lewis, a sosit vremea? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lewis, a sosit vremea? Analiza lui Adrian Georgescu

Lewis, a sosit vremea? Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 12 decembrie 2025, 8:00

Comentarii
Lewis, a sosit vremea? Analiza lui Adrian Georgescu

Lewis Hamilton / Profimedia

Prestația lui Hamilton din 2025 la Ferrari a fost sub așteptări. Septuplul campion mondial nu a reușit să urce pe podium în niciuna dintre cele 24 de curse.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

E primul sezon dintre cele 19 din cariera sa în care asul englez obține o asemenea contraperformanță.

Niciun podium în 2025

Ultimul pilot Ferrari care nu a reușit să urce pe podium în sezonul de debut la scuderie a fost Ivan Capelli în 1992. Cu toate acestea, italianul a fost concediat de Ferrari înainte de sfârșitul sezonului, după 14 curse din 16. Paralela e, așadar, în defavoarea lui Hamilton.

Din sezonul 1981, niciun nou venit nu a petrecut un sezon întreg la Ferrari fără să urce pe podium. Ultimul a fost Didier Pironi, atunci, în 1981, cu primul monopost Ferrari cu motor turbo din acei ani, F126CK, care era o ”fiară” pe liniile drepte, dar care nu avea stabilitate în viraje. Pironi, oricum, avea să câștige curse în 1982, ”anul negru” în care Villeneuve a murit, iar Pironi a avut un accident care a pus capăt carierei sale în F1 și a făcut să piardă titlul pe care aproape că-l avea în buzunar.

Să luăm cazul celuilalt septuplu campion mondial revenit în competiție, Michael Schumacher. Germanul a avut o pauză de trei ani până la revenire, care s-a produs la vârsta pe care o are acum Lewis, 40 de ani. Deși a avut un monopost cu care nu s-a împăcat defel, Schumacher tot a obținut un podium până la urmă, la 43 de ani.

Reclamă
Reclamă

Dar Lewis? Mai poate el reveni în frunte? Măcar pentru a cuceri un podium?

Leclerc l-a dominat

În 2025, Charles Leclerc a fost de șapte ori pe podium. Dintre aceste șapte clasări, două au fost pe locul al doilea. Dintre cele 24 de curse ale sezonului, în curse pe care ambii piloți le-au terminat și în care nu au fost descalificați, Hamilton s-a clasat mai bine decât coechipierul său doar de trei ori. Ultima oară a fost în Azerbaijan. Atunci Hamilton trebuia, de fapt, să-i cedeze înapoi poziția lui Leclerc înaintea finișului, dar nu a frânat corespunzător. Dacă nu luăm în calcul acest rezultat, precedenta ocazie a fost la Imola, pe 18 mai.

Exceptând perechea Verstappen – Tsunoda (care nu au avut în niciun caz statut egal la Red Bull), între Leclerc și Hamilton s-a înregistrat în 2025 cea mai mare diferență de puncte între doi coechipieri. Anume, 242 – 156, adică 86 puncte. Aproape 30%. Din cele 30 sesiuni de calificări (24 de curse clasice și 6 sprinturi), Leclerc a fost mai rapid în 23, Hamilton în 7. În medie, monegascul a fost mai rapid în turul de calificări cu 0,255 secunde. Dacă luăm doar cursele clasice, Leclerc a avut 19-5. Singura reușită a lui Hamilton care merită notată e victoria din sprintul din China.

Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Reclamă

Un final catastrofal

Finalul de sezon a fost catastrofal. În ultimele patru sesiuni de calificare, (Las Vegas, Qatar sprint și cursă, Abu Dhabi), Hamilton a părăsit competiția de fiecare dată în Q1. Niciun alt pilot de pe grilă nu a mai reușit o astfel de contraperformanță. O astfel de ieșire din Q1 i s-a mai întâmplat lui Lewis o singură dată în restul sezonului.

Pe măsură ce trece timpul, pare că performanțele lui Lewis Hamilton scad. OK, e clar că englezul a renunțat demult la acest sezon. El a pus constant presiune pe Ferrari, încă de la începutul verii pentru ca echipa să nu se mai concentreze asupra mașinii din 2025, ci pe dezvoltarea monopostului din 2026.

Întrebarea este: de ce Charles Leclerc, care a fost și el critic la adresa monopostului SF-25, a reușit să se adapteze, să lupte și să obțină unele performanțe, iar Lewis Hamilton nu?

SF-25, un proiect ratat

Mașina folosită de Ferrari în 2025, SF-25, s-a dovedit a fi un proiect ratat. Balansul aerodinamic și înălțimea de rulare trebuiau calibrate cu o precizie foarte mare. Fereastra de operare optimă a fost foarte îngustă. Chiar și mici variații (temperatură, suprafață de pistă etc.) produceau instabilitate, subvirare sau supravirare. Un alt handicap a fost următorul. Hamilton a trebuit să treacă de la frânele Carbon Industries pe care le folosea la Mercedes la cele Brembo impuse de Ferrari.

Stilul de pilotaj al lui Hamilton părea mai compatibil cu setările și caracteristicile celor vechi monoposturi; SF-25 cerea abordări diferite și ajustări, iar adaptarea nu s-a realizat complet.

Hamilton însuși a recunoscut că nu se simte confortabil cu mașina: a declarat că simte că „luptă împotriva mașinii” mai mult decât concurează, lucru care afectează încrederea și performanța.

Echipa nu și-a transformat potențialul în rezultat consecvent: multe weekend-uri au avut greșeli de strategie, setări greșite, management slab al pneurilor sau alte decizii care l-au penalizat pe Hamilton. Nu în ultimul rând, comunicarea dintre Hamilton și inginerul lui de cursă, Riccardo Adami, a fost una dificilă.

Ce va fi?

Hamilton mai are cel puțin un an de contract cu Ferrari. Potrivit presei, înțelegerea ar trebui să expire în 2026, cu drept de prelungire pentru încă un sezon. După cursa din Abu Dhabi, s-a zvonit că Hamilton ar putea să se retragă încă de acum, după acest sezon negru, dar campionul englez a negat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Observator
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League! Oltenii pot merge mai departe și cu o înfrângere la Atena. Update
Fanatik.ro
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League! Oltenii pot merge mai departe și cu o înfrângere la Atena. Update
0:57
Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”. Calculele făcute pentru calificare
0:52
Charalambous: “Este o victorie imensă pentru club, pentru România”
0:48
Gigi Becali a schimbat un fotbalist cu Feyenoord: “Jucam în şapte cu el”
0:43
Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: “Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el”
0:37
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Tavi Popescu: “Cineva îl învaţă să facă aşa ceva”
0:20
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”
Vezi toate știrile
1 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 2 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 3 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 4 Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat “în ceaţă”, oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc 5 Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi 6 “Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi