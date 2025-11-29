Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari". Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar - Antena Sport

Home | Formula 1 | “Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari”. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar

“Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari”. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar

Andrei Nicolae Publicat: 29 noiembrie 2025, 21:31

Comentarii
Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar

Oscar Piastri, după calificările din Marele Premiu din Qatar / Antena Sport

Oscar Piastri s-a arătat extrem de fericit după ce a obținut un nou rezultat bun în Qatar și a terminat pe primul loc în calificări. Pilotul McLaren a prefațat de asemenea cursa de duminică și a vorbit și despre lupta la titlu dintre el și Lando Norris, care s-a redus la 22 de puncte după victoria din sprint a australianului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oscar Piastri va pleca din pole-position în cursa Marelui Premiu din Qatar, o realizare ce i-a adus zâmbetul pe buze sportivului la interviul organizat imediat după încheierea calificărilor. Australianul a dezvăluit că nu a făcut ajustări majore la monopostul său după cursa de sprint câștigată, bazându-se pe faptul că “rețeta” victoriei nu se schimbă.

Oscar Piastri, mulțumit de pole-ul din Qatar

În ceea ce privește cursa care va avea loc duminică de la ora 18:00, el crede că temperaturile de la nivelul circuitului nu se vor ridica la cele atinse în anii trecuți, deși e conștient că va fi extrem de greu să piloteze timp de 57 de tururi la Lusail.

(n.r. întrebat de modificări după cursa de sprint) Mașina e la fel ca în cursa de sprint, foarte mici ajustări. Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari, echipa a făcut o treabă excepțională. A trebuit să ne gândim ce pneuri să folosim, am folosit un set de pneuri uzate în Q2, iar Q3 a fost foarte reușit pe un set nou de pneuri.

Va fi o cursă grea, vom avea și două intrări la boxe mâine, va fi o cursă grea cu siguranță. Nu cred că va fi la fel de cald, așa cum a fost acum câțiva ani, dar mă aștept să fie o cursă foarte dificilă, pentru că forțele laterale sunt uriașe.

Reclamă
Reclamă

(n.r. 22 de puncte între tine și lider) Voi încerca tot ce pot mâine, plec în cursă de pe cea mai bună poziție, o să vedem ce putem face mâine“, a spus Oscar Piastri.

Cursa Marelui Premiu din Qatar e duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Clasamentul general la piloți, după victoria lui Piastri din sprintul qatarez:

  • 1. Lando Norris – 396 pct.
  • 2. Oscar Piastri – 374 pct.
  • 3. Max Verstappen – 371 pct.
Motivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lumeMotivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lume
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Observator
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
23:51
Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen
23:44
Zeljko Kopic: “Cîrjan a jucat un meci de top!” Ce spune şi despre lupta la titlu
23:42
Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: “De când așteptam…”
23:24
Cătălin Cîrjan, omul meciului cu Oţelul: “Îmi lipsea această reușită”
23:24
Laszlo Balint, dezamăgit după eșecul Oțelului cu Dinamo: “Rămânem cu nimic”
23:09
Paul Iacob şi-a criticat colegii după eşec: “Ne-a lipsit luciditatea la finalizare”
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 6 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând