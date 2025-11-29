"Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari". Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar - Antena Sport

Oscar Piastri s-a arătat extrem de fericit după ce a obținut un nou rezultat bun în Qatar și a terminat pe primul loc în calificări. Pilotul McLaren a prefațat de asemenea cursa de duminică și a vorbit și despre lupta la titlu dintre el și Lando Norris, care s-a redus la 22 de puncte după victoria din sprint a australianului.
Oscar Piastri va pleca din pole-position în cursa Marelui Premiu din Qatar, o realizare ce i-a adus zâmbetul pe buze sportivului la interviul organizat imediat după încheierea calificărilor. Australianul a dezvăluit că nu a făcut ajustări majore la monopostul său după cursa de sprint câștigată, bazându-se pe faptul că “rețeta” victoriei nu se schimbă.
Oscar Piastri, mulțumit de pole-ul din Qatar
În ceea ce privește cursa care va avea loc duminică de la ora 18:00, el crede că temperaturile de la nivelul circuitului nu se vor ridica la cele atinse în anii trecuți, deși e conștient că va fi extrem de greu să piloteze timp de 57 de tururi la Lusail.
“(n.r. întrebat de modificări după cursa de sprint) Mașina e la fel ca în cursa de sprint, foarte mici ajustări. Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari, echipa a făcut o treabă excepțională. A trebuit să ne gândim ce pneuri să folosim, am folosit un set de pneuri uzate în Q2, iar Q3 a fost foarte reușit pe un set nou de pneuri.
Va fi o cursă grea, vom avea și două intrări la boxe mâine, va fi o cursă grea cu siguranță. Nu cred că va fi la fel de cald, așa cum a fost acum câțiva ani, dar mă aștept să fie o cursă foarte dificilă, pentru că forțele laterale sunt uriașe.
(n.r. 22 de puncte între tine și lider) Voi încerca tot ce pot mâine, plec în cursă de pe cea mai bună poziție, o să vedem ce putem face mâine“, a spus Oscar Piastri.
Cursa Marelui Premiu din Qatar e duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
Clasamentul general la piloți, după victoria lui Piastri din sprintul qatarez:
- 1. Lando Norris – 396 pct.
- 2. Oscar Piastri – 374 pct.
- 3. Max Verstappen – 371 pct.
