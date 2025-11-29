"Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari". Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar - Antena Sport

Oscar Piastri s-a arătat extrem de fericit după ce a obținut un nou rezultat bun în Qatar și a terminat pe primul loc în calificări. Pilotul McLaren a prefațat de asemenea cursa de duminică și a vorbit și despre lupta la titlu dintre el și Lando Norris, care s-a redus la 22 de puncte după victoria din sprint a australianului.

Oscar Piastri va pleca din pole-position în cursa Marelui Premiu din Qatar, o realizare ce i-a adus zâmbetul pe buze sportivului la interviul organizat imediat după încheierea calificărilor. Australianul a dezvăluit că nu a făcut ajustări majore la monopostul său după cursa de sprint câștigată, bazându-se pe faptul că “rețeta” victoriei nu se schimbă.

Oscar Piastri, mulțumit de pole-ul din Qatar

În ceea ce privește cursa care va avea loc duminică de la ora 18:00, el crede că temperaturile de la nivelul circuitului nu se vor ridica la cele atinse în anii trecuți, deși e conștient că va fi extrem de greu să piloteze timp de 57 de tururi la Lusail.

“(n.r. întrebat de modificări după cursa de sprint) Mașina e la fel ca în cursa de sprint, foarte mici ajustări. Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari, echipa a făcut o treabă excepțională. A trebuit să ne gândim ce pneuri să folosim, am folosit un set de pneuri uzate în Q2, iar Q3 a fost foarte reușit pe un set nou de pneuri.

Va fi o cursă grea, vom avea și două intrări la boxe mâine, va fi o cursă grea cu siguranță. Nu cred că va fi la fel de cald, așa cum a fost acum câțiva ani, dar mă aștept să fie o cursă foarte dificilă, pentru că forțele laterale sunt uriașe.