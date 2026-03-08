Mercedes a dominat, Ferrari a ratat șansa. Analiza lui Adrian Georgescu după prima cursă a sezonului - Antena Sport

S-a disputat prima cursă din sezonul 2026, cu schimbările sale dramatice de regulament. Piloții Mercedes au obținut o ”dublă”, urmați de cei de la Ferrari. A fost o cursă neașteptat de vie în prima ei parte, care a scăzut apoi treptat în intensitate.
Probabil că destinul ei s-a scris în turul al 12-lea, când, după abandonul lui Hadjar, cursa a fost neutralizată. Piloții Mercedes au fost chemați la standuri, în vreme ce mașinile Ferrari au rămas pe circuit.
Hamilton a chestionat această decizie, spunând prin radio: ”Unul dintre noi ar fi trebuit să fie chemat la boxe.” Apoi, situația pentru Ferrari s-a schimbat în turul 18. O nouă mașină de siguranță virtuală a fost activată după ce Bottas și-a oprit mașina în apropierea intrării în pit lane. Poziția mașinii i-a făcut pe comisarii de cursă să închidă temporar accesul la boxe.
Avea Hamilton dreptate?
După părerea mea, da. În acel moment, în turul al 13-lea, piloților Ferrari ar fi trebuit să li se diversifice strategiile.
Pe o pistă unde mereu se întîmplă mereu accidente sau abandonuri din senin, nu știi niciodată când se neutralizează o cursă, fie cu mașină de siguranță virtuală sau reală. În turul 13 nu era limpede că Russell și Antonelli vor reuși să reziste 43 de tururi cu pneuri medii. În atare condiții, Ferrari ar fi trebuit să joace la două capete, cum se spune, pentru a pune pe ultimele tururi o presiune suplimentară pe Mercedes.
După cum a accentuat Hamilton, englezul nu dorea să aștepte, la standuri în spatele lui Leclerc . El a încercat să creeze o diferență rămânând câteva tururi în plus pe pistă, cu un pneu stânga-față supus granulării. Nu a reușit decât să se apropie, în ultimele tururi de Leclerc.
Dacă Ferrari ar fi chemat un pilot la boxe în turul 13, situația din cursă ar fi putut evolua diferit. I-ar fi forțat, poate, și pe cei de la Mercedes să diversifice strategiile piloților săi. Ferrari avea șansa de a se fi luptat măcar pentru poziția a doua cu Kimi Antonelli. Au preferat varianta ”călduță”, cu locurile 3 și 4 asigurate.
În final, să o spunem – cu excepția startului din care nu a ”stors” tot ce putea, în timp ce Leclerc a reușit asta -, Hamilton a mers foarte bine. Merita ca el, de pildă, să primească șansa de a ”oglindi” strategia celor de la Mercedes, iar Leclerc să rămână pe cea originală.
Red Bull caută soluții
O altă întrebare este ce s-ar fi întâmplat dacă Max Verstappen nu ar fi suferit acel accident în calificări și nu ar fi plecat în cursă ultimul. Deja în turul al optulea el intrase în puncte.
Ar fi fost o cursă foarte interesantă dacă, de pildă, olandezul ar fi luat startul de pe una dintre primele patru sau cinci poziții.
Red Bull Racing este o echipă care deseori a reînviat din propria cenușă atunci când nu mai părea posibil. Or, la Melbourne Hadjar a mers bine până a fost silit să abandoneze. Cu același motor RBPT, Lindblad (Racing Bulls) a confirmat prestația uluitoare din acest weekend și a obținut un loc 8 extraordinar pentru un debutant.
Să nu uităm că motorul Red Bull Powertrains, realizat în colaborare cu Ford, este la primul sezon în Formula 1. Abandonul lui Hadjar din turul 12 ridică întrebări privind fiabilitatea sa. Problemele de temperatură și zgomotul care s-a auzit anterior abandonului creează îngrijorări. Se pare că există unele probleme legate de vibrațiile generate de motoare, chiar dacă nu la nivelul celor suferite de Aston Martin / Honda. Se spune că Red Bull a trebuit să reducă puterea unității sale de propulsie în timpul testelor tocmai din acest motiv.
Va fi un sezon disputat?
Eu cred – și sper – că da. În primele tururi, lupta dintre Russell și Leclerc a dus la cel puțin șapte schimbări de lider. Mercedes are o superioritate clară, dar faptul că englezul nu a trecut lesne de monegasc ne spune că ea nu este atât de clară. Există premise de racing chiar și în acest sezon bizar. Ba chiar, în anumite limite, apariția acestui criteriu, de gestionare a puterii electrice, îl poate dinamiza.
Vor fi circuite pe care mașinile Ferrari, Red Bull și McLaren se vor lupta cu cele Mercedes. Traseul din Melbourne oferă pur și simplu prea mult avantaj puterii electrice. Fiecare echipă își va optimiza pachetul și va descifra misterul strângerii și eliberării energiei electrice.
Să notăm și faptul că fiabilitatea, capitol la care Mercedes și Ferrari par a sta foarte bine, va fi esențială în acest sezon.
Unde câștigă Mercedes?
Ne-o spună o excelentă analiză din The Race. Pe scurt, este vorba de eficiența generării de energie electrică în viraje, apoi a eliberării pe secțiunile de viteză. Analizând comportamentul mai multor monoposturi în succesiunea de viraje 8 – 11, concluzia este că pe acest tronson, reprezentând aproape o treime din timpul pe tur, Leclerc pierde 80% din deficitul lui total pe tur față de Russell, Hadjar 92% și Piastri 73%. Ultima cifră este cea mai interesantă, având în vedere că McLaren folosește unitatea de putere de la Mercedes, inclusiv MGU-K, bateria și electronica, nu doar motorul termic.
O altă analiză scoate în evidență faptul că există strategii diverse de abordare a acelorași viraje și de încărcare a bateriei.
Ce se mai poate întâmpla
La cum par lucrurile acum, părerea mea este că FIA a greșit dând, dintr-o dată, o cotă prea mare puterii electrice. O putere maximă electrică de 350 kW (față de circa 400 kW prin ardere internă) e prea mult. Nu este târziu nici acum să coboare această limită la 300 kW sau chiar la 250 kW, dacă propunerea ar fi votată favorabil în Comisia F1.
Poate sună cinic pentru cei de la Mercedes, dar ar fi beneficii în ceea ce privește echilibrul șanselor în curse. Vom reveni la subiect în articolul următor.
