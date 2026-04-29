În Miami va fi pe muchie de cuțit. Analiza lui Adrian Georgescu

Sunt mai multe motive pentru care cursele din Miami, programate în acest weekend, vor fi extrem de interesante.

În primul rând, sunt primele după modificarea de reguli făcută în luna aprilie. În al doilea rând, toate echipele vor face upgrade-uri. Mai mult de o lună de pauză a fost timp suficient pentru interpretarea datelor obținute în primele trei Mari Premii, concluzii și schimbări. Am prezentat evoluțiile fiecărei echipe din ”clubul celor patru”. Ferrari va face un upgrade important. La fel și McLaren. Red Bull a studiat mult în acest start de sezon, mai ales ce a făcut Ferrari.

Mercedes, puține evoluții

Nu am vorbit despre Mercedes, iar asta dintr-un singur motiv. Mercedes va avea evoluții minore la Miami. Una dintre ele va fi la încărcarea aripii față. Echipa stelei în trei colțuri are o interpretare foarte diferită a aripii față pe W17 (cu un singur element mobil și montarea diferită a actuatoarelor). În China, a fost remarcat la monopostul lui Antonelli că exista o înclinație intermediară a acestei aripi, la trecerea de la ”Flat Mode” la ”Cornering Mode”. Investigația FIA a arătat că era o greșeală de calcul a celor de la Mercedes, nu o tentativă de a trișa. Este o zonă la care team-ul din Brackley va mai lucra sigur de-a lungul acestui sezon.

Vor fi și ajustări la muchiile podelei și optimizări de răcire, pentru că se anunță căldură în acest weekend în Florida. Este mai degrabă fine-tuning decât un pachet de upgrade-uri.

În rest, formația care conduce în clasament pregătește un upgrade important pentru cursa următoare, cea din Canada.