Fred Vasseur a dezvăluit cum a contribuit Charles Leclerc la decizia care l-a costat la Silverstone: "Puteam termina pe 6" - Antena Sport

Fred Vasseur a dezvăluit cum a contribuit Charles Leclerc la decizia care l-a costat la Silverstone: "Puteam termina pe 6" Charles Leclerc şi Fred Vasseur / Profimedia Fred Vasseur a dezvăluit cum a contribuit Charles Leclerc la decizia care l-a costat la Silverstone. Pilotul monegasc a încheiat pe locul 14 Marele Premiu al Marii Britanii, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Plecat de pe locul 11, Leclerc spera să îşi ia revanşa şi să facă o cursă mare duminică. Ploaia i-a dat peste cap planurile, iar decizia de a schimba pneurile prea devreme şi de a trece pe intermediare l-a costat. Fred Vasseur a dezvăluit cum a contribuit Charles Leclerc la decizia care l-a costat la Silverstone: „Puteam termina pe 6” Fred Vasseur, şeful celor de la Ferrari, a declarat că poziţia lui Charles Leclerc din timpul cursei i-a făcut pe cei de la Ferrari să rişte şi să ia o decizie care s-a dovedit a fi greşită: „Noi le dăm piloţilor informaţii şi le propunem să ia o decizie. La un moment dat trebuie să intre la boxe şi ei au ultimul cuvânt. În această situaţie, şi am discutat cu Charles, putem fi dezamăgiţi când vedem rezultatul final, dar e clar că nu a fost decizia corectă. Aş spune că s-a ajuns aici şi pentru Charles era la 10-15 secunde în spatele lui Carlos. Conştient sau nu, ştii că singurul mod prin care poţi reveni pentru a lupta pentru podium este să fii mai agresiv atunci când iei o decizie. Reclamă

Nu a fost decizia bună, deoarece cred că puteam termina pe locul 6, dar am luat împreună această decizie. Nu sunt supărat cauza asta. În acelaşi tur, Hamilton a virat larg, la fel şi Russell, amândoi în primul viraj. A fost foarte aproape să fie o decizie bună. Iar atunci când eşti cu cei din faţă, nu îţi asumi niciodată riscul. Te iei după ceilalţi şi asta a făcut Carlos”, a declarat Fred Vaseur, potrivit motorsportweek.com.

„Trăiesc un coşmar!” Charles Leclerc, la pământ după Marele Premiu al Marii Britanii: „Asta ne-a distrus”

„Totul s-a dus în momentul în care am ales pneurile intermediare. Ploaia ne-a distrus pneurile. Trăiesc un coşmar de câteva curse, trebuie să ieşim imediat din această situaţie.

Am avut un start bun, apoi am simţi că începe ploaia în virajul 15 şi am decis să intru la boxe pentru a trece pe intermediare. Din păcate, ploaia a venit 8 tururi mai târziu şi asta ne-a distrus. Vom analiza totul pentru a înţelege dacă puteam face mai multe”, a spus Charles Leclerc, citat de gazzetta.it. „Nervos, demoralizat şi lipsit de încredere”, a fost modul în care jurnaliştii italieni l-au descris pe Leclerc după cursa de la Silverstone.

