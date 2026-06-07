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Frederic Vasseur a revenit în paddock la Marele Premiu de la Monaco, după ce sâmbătă ajunsese în spital

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 15:09

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Frederic Vasseur a revenit în paddock la Marele Premiu de la Monaco, după ce sâmbătă ajunsese în spital

Frederic Vasseur, la Monaco - Profimedia Images

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În urma spitalizării sale dintr-un motiv necunoscut, directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, s-a întors duminică în paddock-ul din Monaco, a declarat echipa italiană pentru Agence France-Presse.

„Este aici”, a declarat un ofiţer de presă.

Frederic Vasseur a revenit în paddock la Marele Premiu de la Monaco

Când a fost întrebat de AFP de ce a suferit directorul executiv, acesta a indicat că echipa italiană nu a dorit comenteze mai mult.

„Fred Vasseur nu va fi prezent astăzi pe circuit”, a postat Ferrari pe contul său X sâmbătă dimineaţă. În urma examinărilor medicale, Fred va rămâne sub observaţie la o unitate medicală locală. Nu vor fi publicate alte informaţii medicale.”

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În absenţa francezului în vârstă de 58 de ani, cei doi piloţi ai săi, Lewis Hamilton şi Charles Leclerc, şi-au asigurat sâmbătă locurile trei şi, respectiv, patru pe grila de start pentru cursa care va începe duminică la ora 16:00.

Chiar dacă nu a fost pe circuit, Fred a fost foarte implicat în ziua noastră. Ne-a fost dor de el… dar a fost acolo şi ne-a susţinut de la distanţă, a subliniat pilotul monegasc în zona mixtă.

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