Frederic Vasseur a revenit în paddock la Marele Premiu de la Monaco, după ce sâmbătă ajunsese în spital

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În urma spitalizării sale dintr-un motiv necunoscut, directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, s-a întors duminică în paddock-ul din Monaco, a declarat echipa italiană pentru Agence France-Presse.

„Este aici”, a declarat un ofiţer de presă.

Frederic Vasseur a revenit în paddock la Marele Premiu de la Monaco

Când a fost întrebat de AFP de ce a suferit directorul executiv, acesta a indicat că echipa italiană nu a dorit să comenteze mai mult.

„Fred Vasseur nu va fi prezent astăzi pe circuit”, a postat Ferrari pe contul său X sâmbătă dimineaţă. „În urma examinărilor medicale, Fred va rămâne sub observaţie la o unitate medicală locală. Nu vor fi publicate alte informaţii medicale.”