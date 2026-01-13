Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1 - Antena Sport

Echipa de Formula 1 Alpine a anunţat, marţi, plecarea lui Jack Doohan, pilotul său de rezervă, după ce cele două părţi au ajuns la un acord în acest sens.

Australianul în vârstă de 22 de ani, fiul campionului de motociclism Mick Doohan, fusese numit titular al echipei franceze la Marele Premiu de la Abu Dhabi din 2024.

Jack Doohan, OUT de la Alpine

Însă sezonul său 2025 s-a încheiat prematur, fiind înlocuit de Franco Colapinto după doar şase curse.

Argentinianul fiind confirmat alături de Pierre Gasly pentru 2026, Doohan va încerca să găsească alte oportunităţi. „Jack a fost primul membru al Academiei Alpine promovat în Formula 1 cu echipa, când a debutat la Abu Dhabi în 2024. Echipa doreşte să îi mulţumească pentru profesionalismul şi implicarea sa din ultimii ani, atât pe pistă, cât şi în afara acesteia”, se arată în scurtul comunicat care anunţă vestea.