Kylian Mbappe l-a felicitat pe Charles Leclerc, după victoria din Marele Premiu de la Monaco! Mesajul starului francez - Antena Sport

Kylian Mbappe l-a felicitat pe Charles Leclerc, după victoria din Marele Premiu de la Monaco! Mesajul starului francez

Kylian Mbappe l-a felicitat pe Charles Leclerc, după victoria din Marele Premiu de la Monaco. Monegascul s-a impus pentru prima oară în cursa de la Monte-Carlo, după ce a eşuat în precedentele şase încercări.

Kylian Mbappe, cel care tocmai a disputat ultimul meci în tricoul celor de la PSG, în finala Cupei Franţei, câştigată cu 2-1 în faţa lui Lyon, a fost cel care a fluturat steagul la linia de sosire.

Kylian Mbappe l-a felicitat pe Charles Leclerc, după victoria din Marele Premiu de la Monaco! Mesajul starului francez

După cursă, Kylian Mbappe l-a felicitat pe Charles Leclerc şi i-a transmis un mesaj, după ce monegascul a înregistrat prima sa victorie la Monaco: „E timpul pentru istorie. Felicitări, frate! Meriţi! Acum, bucură-te de victorie", a scris Kylian Mbappe, pe Instagram.

Charles Leclerc, reacţie emoţionantă după triumful din Marele Premiu de la Monaco

Leclerc a dezvăluit că a fost visul său şi al tatălui lui de a câştiga la Monaco. Tatăl lui Charles Leclerc a decedat în 2017, la vârsta de doar 54 de ani, cu puţin timp înainte ca fiul său să obţină victoria în Marele Premiu de Formula 2 de la Baku.

„Nu pot explica în cuvinte ceea ce simt acum! Este o cursă atât de dificilă, având în vedere că am plecat din pole-position de două ori în trecut şi nu am câştigat. Am visat să devin pilot de Formula 1 într-o zi. A fost o cursă dificilă, din punct de vedere emoţional. În ultimele 15 tururi te rogi să ni se întâmple nimic. Toate emoţiile se năpustesc.

Mă gândeam la tatăl meu, la ce mi-a spus el. A dat totul ca să fiu astăzi aici, a fost un vis al nostru să câştig aici. A fost foarte dificil, ştiam că 78 de tururi pe aceleaşi pneuri va fi foarte dificil. Pe o durată mare din cursă a trebuit să manageriem acea distanţă faţă de George. Trebuie să mulţumesc echipei pentru toată munca pe care au depus-o şi pentru că mi-au dat ocazia să câştig această cursă.

Le mulţumesc foarte mult fanilor de aici, pe ultimele tururi am văzut mulţi pe marginea circuitului, mulţi prieteni la balcoane, a fost incredibil pentru mine. A însemnat foarte mult pentru mine, le mulţumesc tuturor", a declarat Charles Leclerc.

