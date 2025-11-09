Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat MP al Braziliei! Ce a spus când a fost întrebat de titlu - Antena Sport

Închide meniul
Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat MP al Braziliei! Ce a spus când a fost întrebat de titlu

Bogdan Stănescu Publicat: 9 noiembrie 2025, 21:01

Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat MP al Braziliei! Ce a spus când a fost întrebat de titlu

Lando Norris, la interviul de după câştigarea cursei din Brazilia / captura AntenaPLAY

Lando Norris nu a dorit să vorbească despre titlu, după un weekend perfect în Brazilia, în care a câştigat atât cursa principală, cât şi cursa de sprint. Ambele s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Cu 3 curse înainte de finalul sezonului Lando Norris are 24 de puncte avans faţă de colegul lui de la McLaren, Oscar Piastri.

Lando Norris, după ce a câştigat cursa Marelui Premiu al Braziliei: “Nu mă gândesc la campionat”

(n.r: Lando, nu a trebuit să te întrebuinţezi prea mult) Ba da, ba da. Am forţat destul de mult. O cursă excepţională pentru noi. Este întotdeauna minunat să câştigi aici, în Brazilia. Un circuit minunat, un public minunat. Această victorie este pentru Gilles, mentorul meu atunci când făceam paşi în motorsport. M-am gândit la el în timp ce pilotam. Un weekend perfect pentru mine.

(n.r: Cum ai reuşit să găseşti acest ritm pe final de sezon?) Pur şi simplu îi ignori pe toţi cei care vorbesc despre tine. Te concentrezi pe tine. Echipa McLaren a făcut o treabă incredibilă. Maşina este excepţională. În fiecare weekend am forţat atât cât am putut şi primim recompensele. Nu vin uşor, e adevărat. Sunt foarte fericit să câştig azi în Brazilia.

(n.r: Lando, ştiu că nu vrei să auzi acest lucru, dar trebuie să vorbesc cu tine despre campionat. Acum distanţa este de 24 de puncte cu 3 curse rămase până la final. Ce gânduri ai având în vedere că mai sunt 3 curse până la final?) Nu mă gândesc la campionat. E o victorie foarte frumoasă, dar având în vedere cât de rapid a fost Max astăzi, sunt puţin dezamăgit. Voi vorbi cu echipa, îi voi felicita şi vom vedea unde nu am fost suficient de rapizi astăzi”, a declarat Lando Norris imediat după ce a câştigat cursa Marelui Premiu al Braziliei.

Lando Norris a câştigat cursa Marelui Premiu al Braziliei! Verstappen, pe 3, după ce a plecat ultimul

Lando Norris a plecat din pole-position şi a reuşit să câştige cursa Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Weekend perfect pentru Norris, care şi-a mărit avantajul în lupta cu Piastri pentru titlul mondial. Norris a ajuns la 390 de puncte, iar Piastri are 366. Norris a câştigat şi cursa de sprint.

Max Verstappen a reuşit o performanţă de senzaţie. El a terminat pe locul 3, după ce a plecat ultimul. Pe 2 a fost Kimi Antonelli, care a fost pe 2 şi în calificări şi în cursa de sprint.

