Cursa Marelui Premiu al Braziliei (LIVE VIDEO, 18:45, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris pleacă din pole - Antena Sport

Cursa Marelui Premiu al Braziliei (LIVE VIDEO, 18:45, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris pleacă din pole

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 12:44

Lando Norris, în fruntea grilei în sprintul din Marele Premiu al Braziliei / Profimedia

Cel mai important moment din cadrul Marelui Premiu al Braziliei este la câteva ore distanță, iar cursa de la Interlagos va conta enorm în economia titlului mondial. Lando Norris pleacă din pole-position, iar britanicul își dorește cu siguranță să “dubleze” rezultatul de sâmbătă de la sprint, unde s-a clasat pe prima poziție.

Cursa din Grand Prix-ul Braziliei va avea loc astăzi de la ora 18:45, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Evenimentul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

LIVE VIDEO Cursa Marelui Premiu al Braziliei (18:45, Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Interlagos găzduiește astăzi prima dintre ultimele patru curse rămase în calendarul Formula 1, care decid câștigătorul titlului mondial. Cei trei piloți rămași în cursa pentru trofeu, Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen, se află în situații extrem de diferite înainte de lupta care se va da la Sao Paulo.

Norris vine cu un moral bun după ce a obținut pole-position-ul și a câștigat cursa de sprint de sâmbătă. De cealaltă parte, colegul său, Oscar Piastri, a abandonat la sprint, iar în calificări a obținut poziția a patra. Al treilea clasat în ierarhia piloților, Verstappen, a avut parte de o sesiune de calificări dezastruoasă, fiind eliminat încă din Q1 și urmând să plece de pe poziția cu numărul 16.

La Interlagos, din spatele lui Norris vor pleca Kimi Antonelli și Charles Leclerc. Anul trecut, cursa a fost câștigată de Max Verstappen, după ce a făcut o cursă formidabilă, în condițiile în care a plecat de pe poziția a 17-a, o situație extrem de asemănătoare cu cea din prezent.

În momentul de față, situația luptei la titlu arată în felul următor:

  • 1. Lando Norris – 365 puncte
  • 2. Oscar Piastri – 356
  • 3. Max Verstappen – 326

Top 10 în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei

  • 1. Lando Norris
  • 2. Kimi Antonelli
  • 3. Charles Leclerc
  • 4. Oscar Piastri
  • 5. Isack Hadjar
  • 6. George Russell
  • 7. Liam Lawson
  • 8. Oliver Bearman
  • 9. Pierre Gasly
  • 10. Nico Hulkenberg
