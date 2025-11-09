Cursa Marelui Premiu al Braziliei (LIVE VIDEO, 18:45, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris pleacă din pole - Antena Sport

Cel mai important moment din cadrul Marelui Premiu al Braziliei este la câteva ore distanță, iar cursa de la Interlagos va conta enorm în economia titlului mondial. Lando Norris pleacă din pole-position, iar britanicul își dorește cu siguranță să “dubleze” rezultatul de sâmbătă de la sprint, unde s-a clasat pe prima poziție.

Cursa din Grand Prix-ul Braziliei va avea loc astăzi de la ora 18:45, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Evenimentul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

Interlagos găzduiește astăzi prima dintre ultimele patru curse rămase în calendarul Formula 1, care decid câștigătorul titlului mondial. Cei trei piloți rămași în cursa pentru trofeu, Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen, se află în situații extrem de diferite înainte de lupta care se va da la Sao Paulo.

Norris vine cu un moral bun după ce a obținut pole-position-ul și a câștigat cursa de sprint de sâmbătă. De cealaltă parte, colegul său, Oscar Piastri, a abandonat la sprint, iar în calificări a obținut poziția a patra. Al treilea clasat în ierarhia piloților, Verstappen, a avut parte de o sesiune de calificări dezastruoasă, fiind eliminat încă din Q1 și urmând să plece de pe poziția cu numărul 16.

La Interlagos, din spatele lui Norris vor pleca Kimi Antonelli și Charles Leclerc. Anul trecut, cursa a fost câștigată de Max Verstappen, după ce a făcut o cursă formidabilă, în condițiile în care a plecat de pe poziția a 17-a, o situație extrem de asemănătoare cu cea din prezent.