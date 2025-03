Lando Norris, prima reacție după ce a triumfat în Marele Premiu al Australiei. Mesaj despre Max Verstappen - Antena Sport

Lando Norris a oferit prima reacție, după ce a câștigat Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la McLaren a început perfect sezonul, cu un succes clar pe circuitul Albert Park. Cursa a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Lando Norris a plecat din pole-position și a reușit să-și mențină poziția de lider, până la finalul cursei. Max Verstappen s-a clasat pe locul secund, iar podiumul a fost completat de George Russell.

Lando Norris, prima reacție după ce a triumfat în Marele Premiu al Australiei

Lando Norris a transmis că week-end-ul din Australia a fost unul incredibil pentru el. Pilotul McLaren a recunoscut, de asemenea, că i-a fost dificil în cursă să-l țină departe pe Max Verstappen.

„O cursă incredibilă, grea, în special că l-am avut pe Max în spatele meu. Am fost destul de stresat, dar am început minunat anul. Și noi am făcut greșeli, în condiții foarte dificile. Am nimerit strategia, sunt fericit.

Am greșit de multe ori anul trecut, am pierdut la Silverstone, în Canada, în curse similare cu cea de aici. Am învățat din greșeli. E prima cursă din cele 24. Am forțat destul de mult, nu am fost relaxat, a fost o cursă dificilă. Sunt mândru că nu am făcut greșeli care ne-au costat prea mult.