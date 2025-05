Lando Norris, reacţie fermă despre lupta la titlu cu Oscar Piastri. Ce a spus înainte de Marele Premiu de la Miami - Antena Sport

(Îngrijorat că Oscar Piastri s-a distanţat în clasamentul piloţilor?) Nu, chiar deloc. Face o treabă excelentă şi merită. Nimic mai mult de atât – nu cred prea mult în lucrurile de moment, doar părerea mea.

Fac şi eu ce pot. E clar că am făcut greşeli şi nu am fost la nivelul dorit, dar sper să fiu la nivelul acela cât mai curând. Nu am motive să fiu îngrijorat, e abia cursa a şasea din 24.

Trebuie să merg mai departe şi să-mi intru în ritm, dar fac tot ce pot în fiecare săptămână şi încerc să mă îmbunătăţesc. Viteza e acolo, ritmul e acolo, ritmul de cursă este cu siguranţă acolo. Trebuie să pun lucrurile în ordine. Este un lucru dificil, dar sunt încrezător”, a declarat Lando Norris, conform formula1.com.