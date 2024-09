Max Verstappen, concluzii ferme după Marele Premiu al Azerbaidjanului: "Am plătit preţul pentru asta!" - Antena Sport

Max Verstappen a tras concluzii ferme, după Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul de la Red Bull, campionul mondial en-titre, s-a plâns de cum s-a comportat monopostul său pe circuitul din Baku.

Max Verstappen s-a clasat pe locul cinci în Marele Premiu al Azerbaidjanului. Cursa, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a fost câştigată de Oscar Piastri.

Max Verstappen, concluzii ferme după Marele Premiu al Azerbaidjanului

Max Verstappen a transmis că monopostul său „sărea” de pe circuit şi i-a fost extrem de dificil să depăşească sau să se lupte pentru primele locuri. Acesta a subliniat că schimbările efectuate asupra maşinii, înainte de calificări, i-a costat pe cei de la Red Bull.

„Roţile mele pur şi simplu se desprindeau de sol. După, desigur, pierzi contactul cu pista, ceea ce nu vrei. Asta mi-a provocat o alunecare, am supraîncălzit pneurile, şi nu am avut cum să evit acest lucru. A trebuit să intru la boxe şi după am avut ghinionul de a rămâne în spatele lui Albon şi Norris. Am fost în luptă, George (n.r. Russell) m-a depăşit şi apoi am avut un ritm bun, amândoi. Îi prindeam pe cei din fruntea cursei, dar imediat cum m-am apropiat din nou de George în acea fereastră, cu aerul murdar, mă confruntam din nou cu acele sărituri.

După, când m-am apropiat de el, alunecam şi mai mult şi asta m-a făcut să depăşesc limita, a devenit puţin incontrolabil spre sfârşitul cursei, ceea ce a fost din nou foarte dificil. Cred că schimbările pe care le-am făcut la maşină au fost bune, dar trebuie să facem set-up-ul maşinii. Ne îndreptăm în direcţia bună, dar schimbările pe care le-am făcut înainte de calificări au înclinat totul peste margini şi am plătit preţul pentru asta în cursă, din păcate”, a spus Max Verstappen, conform formula1.com.