Home | Formula 1 | Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: “Am încercat totul”

Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: “Am încercat totul”

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 11:24

Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: Am încercat totul

Max Verstappen, la Red Bull/ Profimedia

Max Verstappen a oferit explicaţii după Marele Premiu al Japoniei. Pilotul de la Red Bull a avut un week-end de coşmar la Suzuka, clasându-se pe locul opt în cursă.

După etapa a treia a sezonului, au apărut informaţii conform cărora Max Verstappen s-ar putea retrage din Formula 1 la finalul sezonului, el exprimându-şi în mai multe rânduri nemulţumirea faţă de schimbările radicale din “Marele Circ”.

Max Verstappen, explicaţii după Marele Premiu al Japoniei

Max Verstappen a declarat că Red Bull nu este implicată, cel puţin pentru moment, în lupta pentru victorii. Olandezul a subliniat că a încercat pe parcursul cursei să-l depăşească pe Pierre Gasly, însă dacă ar fi făcut-o, pilotul de la Alpine şi-ar fi recăpătat imediat poziţia, dat fiind faptul că Max ar fi rămas fără suficientă baterie la monopost.

“Nu suntem unde ne-am dori să fim, dar în acest moment simt că suntem în lupta de la mijlocul clasamentului, şi nu în cea din faţă.

Măcar startul a fost puţin mai bun şi nu am pierdut multe poziţii. Am depăşit câteva maşini şi după am atins pragul. Eram foarte aproape cu Pierre – poate la capitolul ritm eram mai rapizi, dar asta e uşor de spus acum.

A fost greu de depăşit. Aş fi putut s-o fac, dar aş fi fost depăşit imediat, deoarece bateria s-ar fi golit. Am încercat să trec, dar pe linie dreaptă am rămas fără baterie şi asta a fost.

Am încercat să menţin presiunea, sperând la o greşeală sau la o degradare a pneurilor, dar asta nu s-a întâmplat, aşa că am terminat foarte aproape de el. Cred că am încercat să maximizez toate dificultăţile pe care le-am avut în maşină, pentru că a fost incredibil de greu să mă simt bine în maşină, după ce s-a întâmplat ieri (n.r. sâmbătă) şi azi (n.r. duminică)”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com.

Kimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu al Japoniei, obţinând al doilea succes la rând în Formula 1:

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeriOrașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Citește și:
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Observator
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
De ce nu l-a vrut, de fapt, Mihai Stoica pe Louis Munteanu la FCSB. Comparația cu Mitriță și motivul pentru care atacantul nu joacă nici în SUA
Fanatik.ro
De ce nu l-a vrut, de fapt, Mihai Stoica pe Louis Munteanu la FCSB. Comparația cu Mitriță și motivul pentru care atacantul nu joacă nici în SUA
11:06

Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei. Cea mai bine clasată jucătoare din România
10:57

Eduard Ionescu, victorie la Cupa Mondială! Urmează duelul cu numărul 1 mondial
10:54

“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”
10:50

Salariul uriaş pe care îl încasează Nicolae Stanciu în China
10:49

Motivul pentru care Louis Munteanu nu a ajuns la FCSB: „Văd altfel jocul”
10:24

Tyson Fury „a îmblânzit” un leu înaintea revenirii în ring: „Ți se spune leul, dar ești o pisicuță”
Vezi toate știrile
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională: “Gata, s-a terminat!”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune