Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: “Am încercat totul”

Max Verstappen a oferit explicaţii după Marele Premiu al Japoniei. Pilotul de la Red Bull a avut un week-end de coşmar la Suzuka, clasându-se pe locul opt în cursă.
După etapa a treia a sezonului, au apărut informaţii conform cărora Max Verstappen s-ar putea retrage din Formula 1 la finalul sezonului, el exprimându-şi în mai multe rânduri nemulţumirea faţă de schimbările radicale din “Marele Circ”.
Max Verstappen, explicaţii după Marele Premiu al Japoniei
Max Verstappen a declarat că Red Bull nu este implicată, cel puţin pentru moment, în lupta pentru victorii. Olandezul a subliniat că a încercat pe parcursul cursei să-l depăşească pe Pierre Gasly, însă dacă ar fi făcut-o, pilotul de la Alpine şi-ar fi recăpătat imediat poziţia, dat fiind faptul că Max ar fi rămas fără suficientă baterie la monopost.
“Nu suntem unde ne-am dori să fim, dar în acest moment simt că suntem în lupta de la mijlocul clasamentului, şi nu în cea din faţă.
Măcar startul a fost puţin mai bun şi nu am pierdut multe poziţii. Am depăşit câteva maşini şi după am atins pragul. Eram foarte aproape cu Pierre – poate la capitolul ritm eram mai rapizi, dar asta e uşor de spus acum.
A fost greu de depăşit. Aş fi putut s-o fac, dar aş fi fost depăşit imediat, deoarece bateria s-ar fi golit. Am încercat să trec, dar pe linie dreaptă am rămas fără baterie şi asta a fost.
Am încercat să menţin presiunea, sperând la o greşeală sau la o degradare a pneurilor, dar asta nu s-a întâmplat, aşa că am terminat foarte aproape de el. Cred că am încercat să maximizez toate dificultăţile pe care le-am avut în maşină, pentru că a fost incredibil de greu să mă simt bine în maşină, după ce s-a întâmplat ieri (n.r. sâmbătă) şi azi (n.r. duminică)”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com.
Kimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu al Japoniei, obţinând al doilea succes la rând în Formula 1:
