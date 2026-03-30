Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: “Am încercat totul”

Max Verstappen a oferit explicaţii după Marele Premiu al Japoniei. Pilotul de la Red Bull a avut un week-end de coşmar la Suzuka, clasându-se pe locul opt în cursă.

După etapa a treia a sezonului, au apărut informaţii conform cărora Max Verstappen s-ar putea retrage din Formula 1 la finalul sezonului, el exprimându-şi în mai multe rânduri nemulţumirea faţă de schimbările radicale din “Marele Circ”.

Max Verstappen a declarat că Red Bull nu este implicată, cel puţin pentru moment, în lupta pentru victorii. Olandezul a subliniat că a încercat pe parcursul cursei să-l depăşească pe Pierre Gasly, însă dacă ar fi făcut-o, pilotul de la Alpine şi-ar fi recăpătat imediat poziţia, dat fiind faptul că Max ar fi rămas fără suficientă baterie la monopost.

“Nu suntem unde ne-am dori să fim, dar în acest moment simt că suntem în lupta de la mijlocul clasamentului, şi nu în cea din faţă.

Măcar startul a fost puţin mai bun şi nu am pierdut multe poziţii. Am depăşit câteva maşini şi după am atins pragul. Eram foarte aproape cu Pierre – poate la capitolul ritm eram mai rapizi, dar asta e uşor de spus acum.