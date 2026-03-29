Primele informații după accidentul care a schimbat soarta cursei din Japonia. Starea medicală a pilotului

Oliver Bearman a fost protagonistul unui accident violent în Marele Premiu al Japoniei, eveniment care l-a ajutat pe Kimi Antonelli să câștige cursa din Suzuka. Recent, au apărut câteva informații preliminare despre pilotul britanic, care a ieșit șchiopătând din monopostul său Haas.
Kimi Antonelli a câștigat a doua sa cursă din F1 după ce s-a impus în Grand Prix-ul Japoniei, însă soarta cursei de la Suzuka putea fi alta dacă nu s-ar fi produs accidentul lui Oliver Bearman în turul 22. Britanicul se apropia de Colapinto și avea un ritm mai bun, s-a văzut nevoit să îl ferească pe pilotul Alpine, după care a ajuns pe iarbă, a derapat și s-a lovit de parapete la un impact de 50G.
Bearman a scăpat de ce era mai rău după accidentul din Suzuka
După accident, semnele privind situația medicală a lui Bearman nu păreau favorabile, ținând cont că a putut călca doar în piciorul său stâng după ce a ieșit din monopostul Haas. După ce a efectuat o radiografie, purtătorul de cuvânt al echipei a confirmat următoarea veste:
“Nu este o fractură, dar a suferit o contuzie la genunchiul drept“, potrivit dailymail.co.uk. Astfel, Bearman a scăpat de ce ar fi fost mai rău după accidentul violent din Suzuka care a provocat apariția Safety Car-ului.
După cursa din Japonia, Antonelli a recunoscut că a avut noroc cu Safety Car-ul, care a apărut când el se afla pe primul loc și la scurt timp după ce Russel și Piastri intraseră la boxe pentru a face schimbul de pneuri. Antonelli a profitat de moment pentru a intra și el la boxe și nu și-a pierdut poziția din clasament.
Formula 1 va avea parte de o pauză forțată de amânarea Grand Prix-urilor din Bahrain și Arabia Saudită, după care va continua cu Marele Premiu de la Miami, care va avea loc în weekend-ul 1-3 mai.
