Home | Formula 1 | Primele informații după accidentul care a schimbat soarta cursei din Japonia. Starea medicală a pilotului

Primele informații după accidentul care a schimbat soarta cursei din Japonia. Starea medicală a pilotului

Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 10:51

Comentarii
Primele informații după accidentul care a schimbat soarta cursei din Japonia. Starea medicală a pilotului

Accidentul lui OIiver Bearman din Marele Premiu al Japoniei / AntenaSport

Oliver Bearman a fost protagonistul unui accident violent în Marele Premiu al Japoniei, eveniment care l-a ajutat pe Kimi Antonelli să câștige cursa din Suzuka. Recent, au apărut câteva informații preliminare despre pilotul britanic, care a ieșit șchiopătând din monopostul său Haas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kimi Antonelli a câștigat a doua sa cursă din F1 după ce s-a impus în Grand Prix-ul Japoniei, însă soarta cursei de la Suzuka putea fi alta dacă nu s-ar fi produs accidentul lui Oliver Bearman în turul 22. Britanicul se apropia de Colapinto și avea un ritm mai bun, s-a văzut nevoit să îl ferească pe pilotul Alpine, după care a ajuns pe iarbă, a derapat și s-a lovit de parapete la un impact de 50G.

Bearman a scăpat de ce era mai rău după accidentul din Suzuka

După accident, semnele privind situația medicală a lui Bearman nu păreau favorabile, ținând cont că a putut călca doar în piciorul său stâng după ce a ieșit din monopostul Haas. După ce a efectuat o radiografie, purtătorul de cuvânt al echipei a confirmat următoarea veste:

Nu este o fractură, dar a suferit o contuzie la genunchiul drept“, potrivit dailymail.co.uk. Astfel, Bearman a scăpat de ce ar fi fost mai rău după accidentul violent din Suzuka care a provocat apariția Safety Car-ului.

După cursa din Japonia, Antonelli a recunoscut că a avut noroc cu Safety Car-ul, care a apărut când el se afla pe primul loc și la scurt timp după ce Russel și Piastri intraseră la boxe pentru a face schimbul de pneuri. Antonelli a profitat de moment pentru a intra și el la boxe și nu și-a pierdut poziția din clasament.

Reclamă
Reclamă

Formula 1 va avea parte de o pauză forțată de amânarea Grand Prix-urilor din Bahrain și Arabia Saudită, după care va continua cu Marele Premiu de la Miami, care va avea loc în weekend-ul 1-3 mai.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
