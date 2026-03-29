Max Verstappen, gest incredibil la Suzuka! Ce s-a întâmplat după ce Gasly a “zburat” pe lângă el

Max Verstappen a terminat abia pe locul 8 în Marele Premiul al Japoniei, cursa câştigată duminică dimineaţă de Kimi Antonelli, noul lider din clasamentul piloţilor.
Cvadruplul campion mondial a dus o luptă teribilă cu Pierre Gasly pentru poziţia a şaptea, dar pilotul Red Bull nu l-a depăşit decât o dată pe rivalul său de la Alpine.
Gestul lui Max Verstappen la Suzuka
Ce a urmat a fost teribil pentru Max. Pierre l-a depăşit în linie dreaptă, fără ca Verstappen să se poată opune. A fost momentul în care, plin de frustrare, belgianul i-a făcut cu mâna omului de la Alpine, ca un semn de adio.
“Pierre a făcut o treabă bună azi, nu a făcut greşeli. L-am depăşit o dată, dar m-a depăşit înapoi chiar în dreptul liniei de sosire. Am sperat că va face o greşeală, dar a făcut totul corect”, a spus Verstappen după cursă despre fostul său coleg.
Kimi Antonelli, victorie la Suzuka
Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) s-a impus la Marele Premiu al Japoniei, duminică, la Suzuka, la două săptămâni după ce a câştigat şi Grand Prix-ul Chinei.
Antonelli a fost urmat de australianul Oscar Piastri (McLaren) şi de monegascul Charles Leclerc (Ferrari).
Britanicul George Russell (Mercedes) a ocupat locul 4, urmat de Lando Norris (McLaren) şi Lewis Hamilton (Ferrari).
Locul 7 a fost ocupat de Pierre Gasly (Alpine), în timp ce pe 8 s-a clasat olandezul Max Verstappen (RedBull).
Liam Lawson (Racing Bulls) şi Esteban Ocon (Haas) completează Top10.
- Primele informații după accidentul care a schimbat soarta cursei din Japonia. Starea medicală a pilotului
- “Am avut foarte mare noroc cu Safety Car-ul”. Kimi Antonelli, fără ocolișuri după victoria din Japonia
- Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică, la doar 19 ani! “Ce maşină avem!”
- Kimi Antonelli, victorie fantastică în Marele Premiu al Japoniei. Italianul, noul lider la piloți
- Accident violent în Marele Premiu al Japoniei. Oliver Bearman, probleme la gleznă după ce s-a ciocnit de un parapet