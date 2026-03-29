Max Verstappen, gest incredibil la Suzuka! Ce s-a întâmplat după ce Gasly a “zburat” pe lângă el

Dan Roșu Publicat: 29 martie 2026, 10:35

Max Verstappen a terminat abia pe locul 8 în Marele Premiul al Japoniei, cursa câştigată duminică dimineaţă de Kimi Antonelli, noul lider din clasamentul piloţilor.

Cvadruplul campion mondial a dus o luptă teribilă cu Pierre Gasly pentru poziţia a şaptea, dar pilotul Red Bull nu l-a depăşit decât o dată pe rivalul său de la Alpine.

Gestul lui Max Verstappen la Suzuka

Ce a urmat a fost teribil pentru Max. Pierre l-a depăşit în linie dreaptă, fără ca Verstappen să se poată opune. A fost momentul în care, plin de frustrare, belgianul i-a făcut cu mâna omului de la Alpine, ca un semn de adio.

“Pierre a făcut o treabă bună azi, nu a făcut greşeli. L-am depăşit o dată, dar m-a depăşit înapoi chiar în dreptul liniei de sosire. Am sperat că va face o greşeală, dar a făcut totul corect”, a spus Verstappen după cursă despre fostul său coleg.

Kimi Antonelli, victorie la Suzuka

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) s-a impus la Marele Premiu al Japoniei, duminică, la Suzuka, la două săptămâni după ce a câştigat şi Grand Prix-ul Chinei.

Antonelli a fost urmat de australianul Oscar Piastri (McLaren) şi de monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Britanicul George Russell (Mercedes) a ocupat locul 4, urmat de Lando Norris (McLaren) şi Lewis Hamilton (Ferrari).

Locul 7 a fost ocupat de Pierre Gasly (Alpine), în timp ce pe 8 s-a clasat olandezul Max Verstappen (RedBull).

Liam Lawson (Racing Bulls) şi Esteban Ocon (Haas) completează Top10.

