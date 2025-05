Max Verstappen, reacție fermă înainte de MP al Regiunii Emilia - Romagna: „Nu se va produce magia” - Antena Sport

Max Verstappen a prefațat Marele Premiu al Regiunii Emilia – Romagna. Pilotul olandez a transmis că monopostul Red Bull a fost îmbunătățit pentru cursa de la Imola, care va fi duminică, de la ora 16:00, în direct pe AntenaStars și live în AntenaPLAY.

Max Verstappen a subliniat că pe circuitul din Imola, depășirile sunt dificile, astfel că sesiunea de calificări va fi una extrem de importantă.

Max Verstappen, reacție fermă înainte de MP al Regiunii Emilia – Romagna

„Imola e un circuit de școală veche, unul emblematic. E foarte tehnic și mă bucur să pilotez aici. E dificil de depășit, deci calificările vor fi cheia aici.

Imola marchează al 400-lea week-end de cursă al echipei. Am avut multe motive de mândrie de-a lungul anilor și am doborât multe recorduri, așa că e grozav să putem privi ceea ce a construit echipa, și pentru noi, să ne străduim să obținem mai mult.

Am îmbunătățit constant mașina, am încercat să găsim mici părți din performanța ei. Pe acest circuit nu se va produce instant magia, dar am vrea să fim puțin mai rapizi. În acest moment, nu știu cât de mult, să fiu sincer”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com.