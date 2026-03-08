Louis Munteanu, duel stelar cu Lionel Messi! Ce notă a primit atacantul român, după 29 de minute cu Inter Miami - Antena Sport

Louis Munteanu nu a scăpat încă de statutul de rezervă la DC United, asta deși americanii au investit o sumă importantă în aducerea atacantului care a jucat ultima oară pentru CFR Cluj.

El a fost lăsat pe bancă în disputa contra lui Inter Miami, dar a fost introdus pe teren în minutul 61, când l-a înlocuit pe brazilianul Gabriel Pirani.

Louis Munteanu, trei șuturi în meciul cu Inter Miami

A fost sărbătoare la Washington, acolo unde Inter Miami s-a deplasat pentru a o înfrunta pe DC United. Formația unde evoluează și Louis Munteanu a fost învinsă cu scorul de 2-1.

Rodrigo de Paul a deblocat partida în minutul 17, iar Lionel Messi a dublat avantajul campioanei din Major League Soccer, 10 minute mai târziu. Baribo (min. 75) a redus din diferență, dar nu a fost suficient pentru ca DC United să evite înfrângerea.

Louis Munteanu a pornit meciul rezervă, dar a fost introdus pe teren în minutul 61. El a atins mingea de 21, a avut o acuratețe a paselor de 92% și a expediat trei șuturi spre poarta adversă, fără a izbuti însă să marcheze. Sofa Score l-a notat pe Louis cu 6,2.