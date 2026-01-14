Noile reguli. Dimensiuni și greutate reduse. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Începem o serie de articole dedicată noilor schimbări de regulament, unele fără precedent în istoria Formulei 1. Acestea vor intra în vigoare în acest sezon. Ne propunem, mai ales, să încercăm să intuim care vor fi efectele lor pe pistă. Începem cu principalele reduceri de dimensiuni și de greutate.
Mașini mai scurte și mai înguste
Ampatamentul (distanța dintre axe) va fi în 2026 redus cu 200 milimetri, ajungând la 3400 milimetri. Un ampatament mai lung este mai potrivit pentru linii drepte și viraje lungi și rapide. În schimb, mașinile cu ampatament mai scurt au o manevrabilitate îmbunătățită, care ajută în virajele rapide.
Lățimea monoposturilor va fi redusă cu 100 milimetri, până la 1900 milimetri. Și lățimea podelei va fi redusă cu 150 milimetri, în dorința de a face monoposturile mai mici și mai agile. Era și cazul. În ultimii ani, aceste dimensiuni crescuseră prea mult și au existat multe efecte nedorite.
Ca urmare a acestor diminuări, momentul de inerție va scădea. Mașinile ar trebui să reacționeze mai rapid la schimbările de direcție, devenind mai eficiente în șicane și viraje lente sau medii. O altă urmare dorită a scăderii ecartamentului este o reducere a stabilității mecanice, mai ales la intrarea în viraje rapide sau pe suprafețe denivelate. Aderența mecanică totală poate scădea ușor, la fel și apăsarea la sol.
O urmare dorită și probabilă va fi că pilotajul va căpăta o pondere mai mare în economia unei curse decât puterea propulsorului.
Un siaj mai curat
Mașinile mai înguste și mai scurte produc turbulențe mai concentrate. Până acum, aceasta a fost o mare problemă pentru monoposturi. Ați observat, pe unele circuite, când o mașină se apropia de o alta, deseori nu putea să o depășească. Beneficiul adus de DRS, adică diminuarea temporară a apăsării la sol, se dovedea mai mic decât rularea în aceste turbulențe. În timp, pilotul care se apropiase, dacă nu reușea repede depășirea, trebuia să se îndepărteze, altfel gumele sale s-ar fi uzat mult mai mult, din cauza acelor turbulențe.
O paranteză. Mașinile de F1 folosesc aripi deportante. Profilul lor este stabilit astfel încât, la viteză, să apese mașina la sol, invers decât cele ale unui avion. Acesta are aripi portante, astfel făcute încât, la viteză, să ridice aparatul. În spatele ambelor rămâne un siaj turbulent, care zgâlțâie un eventual avion, respectiv mașină, care s-ar afla în urmă. (Din acest motiv, un avion nu poate decola imediat în spatele altuia și trebuie să treacă vreo două minute până ce acele turbulențe dispar.)
Cum pot revitaliza aceste micșorări lupta
FIA încearcă să readucă pilotul în centru și să favorizeze lupta roată-la-roată. Îngustarea mașinilor e una dintre măsurile gândite pentru încurajarea depășirilor și ar trebui să creeze un siaj mai ”curat” pentru monopostul din spate.
De asemenea, forțele laterale fiind distribuite diferit pe pneuri, posibilele efecte ar fi temperaturi mai uniforme. Asta ar duce la apariția mai târzie a granulării. Stilul de pilotaj ar deveni mai important pentru conservarea pneurilor.
Chiar și spațiul în sine câștigat e important. Diferențele de ecartament de 10 centimetri și de ampatament de 20 de centimetri par mici. Pe circuite înguste (precum Monaco, Singapore, Zandvoort), ele ar conta însă în favorizarea depășirilor.
O greutate redusă
Greutatea minimă a mașinii va fi redusă cu 30 kilograme, ajungând la 770 kilograme. Este o altă modificare binevenită, gândită în același spirit. Mi se pare una dintre schimbările cele mai importante ale noului regulament.
Să ne gândim că, în 2025, greutatea maximă era de 800 de kilograme, în 2002 – 790, în 2021 – 752, iar în 2008 – 595 kilograme. Practic, în mai puțin de două decenii, monoposturile au devenit mai grele cu mai bine de o treime. Prea mult.
O masă mai mică duce la un raport putere/greutate îmbunătățit. Acest fapt se va traduce prin ieșiri mai rapide din viraje lente. Impactul acestei măsuri va fi vizibil mai ales la start și la reluări, după ce mașina de siguranță va părăsi pista.
Masa scăzând, distanțele de frânare ar trebui să se scurteze. Frânări mai târzii înseamnă, teoretic, mai multe oportunități de depășire. Agilitatea crescând, mașina va schimba direcția mai ușor. Ar trebui să rezulte un beneficiu major în șicane și succesiuni de viraje. De asemenea, o mașină mai „nervoasă” va avea mai puțină stabilitate inerțială. Astfel, erorile de pilotaj vor fi mai vizibile și mai greu de corectat. Pilotajul fin, fluid, ar trebui să fie favorizat în fața stilului agresiv. Diferențele de pricepere între piloți ar conta mai mult.
Scăderea masei ar face ca anvelopele să fie mai puțin solicitate, iar durata stinturilor să crească.
Mai multă vizibilitate pe ploaie
Nu în ultimul rând, niște mașini mai mici și mai ușoare vor ridica jerbe de stropi mai firave în cursele pe ploaie. Este un efect cumulat cu cel adus de modificările de aerodinamică, despre care vom discuta într-un text viitor. Diminuarea drastică a vizibilității era unul dintre motivele principale pentru care cursele pe ploaie ajunseseră să fie, în ultimul timp, foarte rapid neutralizate.
Cel puțin teoretic, cursele ar deveni mai spectaculoase, grație acestor reduceri în dimensiuni și în greutate ale mașinilor. Am avea frânări mai târzii, trase diferite în viraje și mai multe erori forțate sub presiune. Componenta de racing, așadar, ar deveni mai importantă. Schimbările fiind atât de multe și cu implicații atât de diverse, e însă posibil ca efectele să nu fie neapărat cele așteptate. Ce va fi pe pistă vom vedea începând din 8 martie, la Marele Premiu al Australiei.
