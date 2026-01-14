Noile reguli. Dimensiuni și greutate reduse. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

De asemenea, forțele laterale fiind distribuite diferit pe pneuri, posibilele efecte ar fi temperaturi mai uniforme. Asta ar duce la apariția mai târzie a granulării. Stilul de pilotaj ar deveni mai important pentru conservarea pneurilor.

Chiar și spațiul în sine câștigat e important. Diferențele de ecartament de 10 centimetri și de ampatament de 20 de centimetri par mici. Pe circuite înguste (precum Monaco, Singapore, Zandvoort), ele ar conta însă în favorizarea depășirilor.

O greutate redusă

Greutatea minimă a mașinii va fi redusă cu 30 kilograme, ajungând la 770 kilograme. Este o altă modificare binevenită, gândită în același spirit. Mi se pare una dintre schimbările cele mai importante ale noului regulament.

Să ne gândim că, în 2025, greutatea maximă era de 800 de kilograme, în 2002 – 790, în 2021 – 752, iar în 2008 – 595 kilograme. Practic, în mai puțin de două decenii, monoposturile au devenit mai grele cu mai bine de o treime. Prea mult.

O masă mai mică duce la un raport putere/greutate îmbunătățit. Acest fapt se va traduce prin ieșiri mai rapide din viraje lente. Impactul acestei măsuri va fi vizibil mai ales la start și la reluări, după ce mașina de siguranță va părăsi pista.

Masa scăzând, distanțele de frânare ar trebui să se scurteze. Frânări mai târzii înseamnă, teoretic, mai multe oportunități de depășire. Agilitatea crescând, mașina va schimba direcția mai ușor. Ar trebui să rezulte un beneficiu major în șicane și succesiuni de viraje. De asemenea, o mașină mai „nervoasă” va avea mai puțină stabilitate inerțială. Astfel, erorile de pilotaj vor fi mai vizibile și mai greu de corectat. Pilotajul fin, fluid, ar trebui să fie favorizat în fața stilului agresiv. Diferențele de pricepere între piloți ar conta mai mult.

Scăderea masei ar face ca anvelopele să fie mai puțin solicitate, iar durata stinturilor să crească.

Mai multă vizibilitate pe ploaie

Nu în ultimul rând, niște mașini mai mici și mai ușoare vor ridica jerbe de stropi mai firave în cursele pe ploaie. Este un efect cumulat cu cel adus de modificările de aerodinamică, despre care vom discuta într-un text viitor. Diminuarea drastică a vizibilității era unul dintre motivele principale pentru care cursele pe ploaie ajunseseră să fie, în ultimul timp, foarte rapid neutralizate.

Cel puțin teoretic, cursele ar deveni mai spectaculoase, grație acestor reduceri în dimensiuni și în greutate ale mașinilor. Am avea frânări mai târzii, trase diferite în viraje și mai multe erori forțate sub presiune. Componenta de racing, așadar, ar deveni mai importantă. Schimbările fiind atât de multe și cu implicații atât de diverse, e însă posibil ca efectele să nu fie neapărat cele așteptate. Ce va fi pe pistă vom vedea începând din 8 martie, la Marele Premiu al Australiei.