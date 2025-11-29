Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: "Nu vom inventa roată sau apa caldă" - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit o primă reacție după ce a câștigat cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu din Qatar. Pilotul McLaren s-a declarat fericit cu ce a reușit până acum în weekend-ul asiatic, unde a fost cel mai rapid și în unica sesiune de antrenamente, după care a vorbit despre calificările pentru cursa de duminică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oscar Piastri s-a impus în cursa de sprint de la Lusail, după ce a reușit să profite de pole-ul pe care l-a câștigat vineri seara. După victoria obținută care i-a adus opt puncte în plus în clasamentul piloților, australianul a dezvăluit cum se simte și a vorbit și despre ce urmează pentru el și rivalii săi la titlu, calificările de diseară.

Oscar Piastri: “Voi încerca să dau tot ce pot”

Atunci când s-a raportat la evenimentul de astăzi de la ora 20:00, Piastri și-a arătat dorința de a obține din nou pole-position-ul, fără ca el sau echipa sa să aducă vreun upgrade ieșit din comun.

“Sunt fericit cu acest weekend până acum, să vedem ce se întâmplă mai departe. Este un circuit foarte diferit față de cele anterioare, viteze foarte mari, viraje foarte rapide, cred că în ultimele mele weekend-uri am avut lucruri care s-au întâmplat așa cum nu mi-aș fi dorit. Mă bucur din nou de rezultatele mele, așa cum am făcut-o și în trecut.

Îmi doresc să câștig un ritm mai bun pentru calificări, voi încerca să dau tot ce pot pentru a avea o performanță la fel de bună pentru calificări. Nu vom inventa roata sau apa caldă, dar îmi doresc să fim din nou în pole“, a spus Piastri după sprintul din Qatar.