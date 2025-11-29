Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: "Nu vom inventa roată sau apa caldă" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă”

Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă”

Andrei Nicolae Publicat: 29 noiembrie 2025, 16:57

Comentarii
Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: Nu vom inventa roată sau apa caldă

Oscar Piastri, acordând un interviu după sprintul din Qatar / Antena Sport

Oscar Piastri a oferit o primă reacție după ce a câștigat cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu din Qatar. Pilotul McLaren s-a declarat fericit cu ce a reușit până acum în weekend-ul asiatic, unde a fost cel mai rapid și în unica sesiune de antrenamente, după care a vorbit despre calificările pentru cursa de duminică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oscar Piastri s-a impus în cursa de sprint de la Lusail, după ce a reușit să profite de pole-ul pe care l-a câștigat vineri seara. După victoria obținută care i-a adus opt puncte în plus în clasamentul piloților, australianul a dezvăluit cum se simte și a vorbit și despre ce urmează pentru el și rivalii săi la titlu, calificările de diseară.

Oscar Piastri: “Voi încerca să dau tot ce pot”

Atunci când s-a raportat la evenimentul de astăzi de la ora 20:00, Piastri și-a arătat dorința de a obține din nou pole-position-ul, fără ca el sau echipa sa să aducă vreun upgrade ieșit din comun.

Sunt fericit cu acest weekend până acum, să vedem ce se întâmplă mai departe. Este un circuit foarte diferit față de cele anterioare, viteze foarte mari, viraje foarte rapide, cred că în ultimele mele weekend-uri am avut lucruri care s-au întâmplat așa cum nu mi-aș fi dorit. Mă bucur din nou de rezultatele mele, așa cum am făcut-o și în trecut.

Îmi doresc să câștig un ritm mai bun pentru calificări, voi încerca să dau tot ce pot pentru a avea o performanță la fel de bună pentru calificări. Nu vom inventa roata sau apa caldă, dar îmi doresc să fim din nou în pole“, a spus Piastri după sprintul din Qatar.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul general la piloți, după victoria lui Piastri din sprintul qatarez:

  • 1. Lando Norris – 396 pct.
  • 2. Oscar Piastri – 374 pct.
  • 3. Max Verstappen – 371 pct.

Calificările Marelui Premiu din Qatar sunt astăzi de la ora 20:00, iar cursa va avea loc mâine de la ora 18:00, LIVE pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Pregătiri pentru parada militară de 1 Decembrie. Şoferilor li se recomandă să evite zonele de antrenamentPregătiri pentru parada militară de 1 Decembrie. Şoferilor li se recomandă să evite zonele de antrenament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
Observator
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine”
Fanatik.ro
După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine”
17:39
Eurogol marcat în FC Argeș – CFR Cluj. Nimănui nu i-a venit să creadă
17:20
Louis Munteanu și-a decis viitorul. Unde vrea să joace atacantul de la CFR Cluj
17:20
LIVE TEXTFC Argeş – CFR Cluj 3-0. Ardelenii, în genunchi!
17:12
Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
16:53
Lando Norris: “A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult”
16:33
Afacerea care îi aduce lui Mihai Rotaru 5.383.000 euro în această iarnă. Tun financiar dat cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri a câștigat sprintul din Marele Premiu din Qatar. Max Verstappen, doar pe locul 4 6 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând