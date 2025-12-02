Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Home | Formula 1 | Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026

Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 17:26

Max Verstappen, după o cursă câștigată / Profimedia

Red Bull Racing a venit cu un comunicat prin care a transmis cine va fi al doilea pilot al echipei începând cu sezonul următor. Austriecii au decis ca noul coechipier al lui Max Verstappen să fie Isack Hadjar, cel care a debutat în acest sezon din “Marele Circ” pentru cei de la Visa Cash App Racing Bulls, “satelitul” lui Red Bull.

Hadjar, în vârstă de 21 de ani, îi va lua locul lui Yuki Tsunoda, care a ajuns în acest sezon la echipa condusă de Laurent Mekies. Japonezul nu a început sezonul la Red Bull, ci tot la Racing Bulls, însă a făcut rocada cu Liam Lawson după un start slab de stagiune al neozeelandezului.

Isack Hadjar, noul pilot de la Red Bull din 2026

Unul dintre cele mai mari semne de întrebare privind următorul sezon de Formula 1 era legat de viitorul coleg al lui Max Verstappen. După ce în ultima perioadă a început să se speculeze că Isack Hadjar va veni în locul lui Tsunoda, zvonurile au fost oficializate astăzi.

Cu o singură etapă rămasă de disputat în Formula 1, viitorul pilot de la Red Bull se află pe poziția 10 în clasamentul general, cu 51 de puncte adunate și un podium înregistrat în Marele Premiu al Olandei, când a terminat pe 3. Tsunoda va rămâne la echipa austriacă, însă din postura de rezervă și de pilot de test.

La Racing Bulls, echipa “satelit” a lui Red Bull, locurile din sezonul viitor vor fi ocupate de Liam Lawson și de debutantul Arvid Lindblad, care a concurat în acest sezon în Formula 2 pentru Campos Racing, alături de care a obținut 2 victorii.

