Mbappe a transmis un mesaj special cu 3 ore înainte de Franţa – Anglia: „Oamenii nu au ştiut”

Kylian Mbappe, căpitanul naţionalei Franţei, a transmis un mesaj special cu 3 ore înainte de duelul pe care trupa din Hexagon îl joacă împotriva Angliei în finala mică de la Cupa Mondială.
Atacantul de la Real Madrid a dorit să-şi exprime recunoştinţa faţă de Didier Deschamps, selecţionerul care părăseşte naţionala „Cocoşului Galic” după turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.
Mesajul de mulţumire al lui Kylian Mbappe adresat lui Didier Deschamps
Jucătorul din Hexagon a dorit să fie primul care îşi arată aprecierea pentru munca pe care Deschamps a făcut-o, antrenor cu care, în 2018, Franţa câştiga Cupa Mondială.
„Astăzi este ultimul tău dans. Tu, cel care ne-ai oferit atât de mult. Ar fi trebuit să-ți oferim un final mai frumos, dar am eșuat. Este foarte greu să pun în cuvinte tot ceea ce ai adus în acești 14 ani, atât de important ai fost în renașterea acestei echipe. Oamenii nu au știut întotdeauna să-ți aprecieze măreția, dar timpul și istoria vor face dreptate…
Îți mulțumesc că mi-ai oferit șansa și oportunitatea de a-mi reprezenta țara pe cea mai mare scenă timp de atâția ani. Mă simt privilegiat că am avut ocazia să fiu alături de una dintre cele mai mari legende ale țării noastre și păstrez doar amintiri extraordinare despre tot ceea ce am trăit și am realizat împreună. Îți doresc tot binele în noua ta aventură și, încă o dată, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai oferit acestui tricou care înseamnă atât de mult pentru noi”, a scris Kylian Mbappe pe reţelele sociale.
Didier Deschamps, omul care l-a debutat pe Kylian Mbappe la naţionala Franţei
Talentul lui Kylian Mbappe a fost evident încă de la o vârstă fragedă, iar Didier Deschamps nu a rămas indiferent la prestaţiile fantastice ale acestuia la AS Monaco şi l-a debutat în echipa naţională pe acesta în 2017, la o partidă cu Luxemburg.
De atunci atacantul a ajuns să aibă 105 selecţii până la 27 de ani şi să marcheze de 64 de ori, fiind numărul 1 din acest punct de vedere în istoria naţionalei „Cocoşului Galic”.
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