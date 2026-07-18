Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mbappe a transmis un mesaj special cu 3 ore înainte de Franţa – Anglia: „Oamenii nu au ştiut”

Mbappe a transmis un mesaj special cu 3 ore înainte de Franţa – Anglia: „Oamenii nu au ştiut”

Mihai Alecu Publicat: 18 iulie 2026, 20:57

Comentarii
Mbappe a transmis un mesaj special cu 3 ore înainte de Franţa – Anglia: „Oamenii nu au ştiut

Mesajul special al ui Mbappe pentru Deschamps. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Kylian Mbappe, căpitanul naţionalei Franţei, a transmis un mesaj special cu 3 ore înainte de duelul pe care trupa din Hexagon îl joacă împotriva Angliei în finala mică de la Cupa Mondială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de la Real Madrid a dorit să-şi exprime recunoştinţa faţă de Didier Deschamps, selecţionerul care părăseşte naţionala „Cocoşului Galic” după turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Mesajul de mulţumire al lui Kylian Mbappe adresat lui Didier Deschamps

Jucătorul din Hexagon a dorit să fie primul care îşi arată aprecierea pentru munca pe care Deschamps a făcut-o, antrenor cu care, în 2018, Franţa câştiga Cupa Mondială.

„Astăzi este ultimul tău dans. Tu, cel care ne-ai oferit atât de mult. Ar fi trebuit să-ți oferim un final mai frumos, dar am eșuat. Este foarte greu să pun în cuvinte tot ceea ce ai adus în acești 14 ani, atât de important ai fost în renașterea acestei echipe. Oamenii nu au știut întotdeauna să-ți aprecieze măreția, dar timpul și istoria vor face dreptate…

Îți mulțumesc că mi-ai oferit șansa și oportunitatea de a-mi reprezenta țara pe cea mai mare scenă timp de atâția ani. Mă simt privilegiat că am avut ocazia să fiu alături de una dintre cele mai mari legende ale țării noastre și păstrez doar amintiri extraordinare despre tot ceea ce am trăit și am realizat împreună. Îți doresc tot binele în noua ta aventură și, încă o dată, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai oferit acestui tricou care înseamnă atât de mult pentru noi”, a scris Kylian Mbappe pe reţelele sociale.

Reclamă
Reclamă

Didier Deschamps, omul care l-a debutat pe Kylian Mbappe la naţionala Franţei

Talentul lui Kylian Mbappe a fost evident încă de la o vârstă fragedă, iar Didier Deschamps nu a rămas indiferent la prestaţiile fantastice ale acestuia la AS Monaco şi l-a debutat în echipa naţională pe acesta în 2017, la o partidă cu Luxemburg.

De atunci atacantul a ajuns să aibă 105 selecţii până la 27 de ani şi să marcheze de 64 de ori, fiind numărul 1 din acest punct de vedere în istoria naţionalei „Cocoşului Galic”.

"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
Observator
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au hotărât să nu mai joace
Fanatik.ro
FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au hotărât să nu mai joace
20:40

Primele probleme pentru Pancu la Rapid: „Nu am mai fost în ipostaza asta până acum”
20:29

Oțelul – CFR Cluj 2-1. Moldovenii dau lovitura pe final și strică debutul lui Antonio Folha
20:17

Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1
20:12

Borja Iglesias, mesaj incredibil înainte de întâlnirea cu Donald Trump de la finala CM: „Nu vreau să ajung la închisoare!”
20:10

Universitatea Craiova – UTA LIVE TEXT (21:15). Campioana debutează în noul sezon de Liga 1. Echipele de start
20:03

Remarca făcută de Verstappen după ce a terminat pe 2 în calificările din MP al Belgiei: „Foarte interesant”
Vezi toate știrile
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate” 2 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 3 Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul 4 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 5 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 6 FCSB, CFR și „U” Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Lista completă
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze