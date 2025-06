Reproşurile şefului Ferrari, după Marele Premiu al Canadei: "E o lecţie pentru noi". Întreaga echipă, vizată - Antena Sport

Fred Vasseur, şeful celor de la Ferrari, a vorbit despre prestaţia echipei sale la Marele Premiu al Canadei. Italienii au avut un nou sfârşit de săptămână modest, cu Charles Leclerc pe locul 5, urmat de Lewis Hamilton, pe locul 6.

Vasseur nu s-a ferit să îşi critice echipa şi i-a dat ca exemplu pe cei de la Mercedes, care a avut ambele monoposturi pe podium. George Russell a câştigat prima sa cursă din acest sezon, în timp ce Kimi Antonelli s-a aflat în premieră pe podium.

Fred Vasseur şi-a criticat echipa după Marele Premiu al Canadei: “Nu ne-am concentrat cum trebuie”

Fred Vasseur aşteaptă după cursa din Canada ca echipa să facă reuşească să înţeleagă mai bine pneurile şi aşteaptă un nivel de concentrare mai ridicat la următoarele curse:

“Colectiv, am făcut multe greşeli încă de la început. Accidentul din FP!, greşeala din calificări şi marmota din timpul cursei. Până la urmă, lupta a fost strânsă.

Am arătat că avem ritm atunci când Charles a avut un prim sector mov în calificări. Acesta a fost punctul slab tot week-end-ul (n.r. ritmul). Nu vreau să spun că am fi obţinut pole-ul, dar am fi arătat mai bine.