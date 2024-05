George Coman e românul stabilit de 25 de ani în Italia care se ocupă de comunicarea între piloţi şi echipele de Formula 1! - Antena Sport

George Coman: Transmiterea acestor date între echipe, piloţi şi, mai departe, la ingineri

Nimic nu poate afecta comunicarea dintre piloţi şi echipele lor în timpul cursei.

Reclamă

„Sunt întreruperi de ordinul milisecundelor, deci nesesizabil. În cazul ăla intervenim, avem oricum circuite de back-up”, a subliniat George Coman.

Chiar dacă viaţa lui acum e în Italia, George nu ar renunţa pentru nimic în lume la cetăţenia română.

„Ne-am ferit să arătăm tuturor că sunt şi români care îşi văd de treabă, care merită apreciaţi pentru ceea ce fac. Trăiască România!”, a mai transmis George Coman pentru AntenaSport.

Reclamă 4 / 0/3

Leclerc e favoritul tehnicianului în telecomunicaţii. „Suntem Italia şi Ferrari… nu se discută”, a spus George Coman. Colegul lui Leclerc, Sainz, şi-a lăsat mustaţă pentru cursa de la Imola, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, de la 15:45. Înainte să se întreacă în calificări, Verstappen şi Sainz au stat la poze şi au oferit autografe pe circuit. Max Verstappen, pole position la Marele Premiu de Formula 1 de la Imola! Cursa e LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY (duminică, 15:45) Max Verstappen va pleca din pole position la Marele Premiu de la Imola! Iată programul complet al Marelui Premiu de la Imola, care are loc în perioada 17-19 mai, în AntenaPLAY. Pentru prima oară în acest sezon, „Marele Circ” vine în Europa, iar cu această ocazie vom asista şi la revenirea unui weekend clasic de F1, după ce ultimele două Grand Prix-uri au avut şi curse de sprint. Cursa Marelui Premiu de la Imola este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi LIVE STREAM în AntenaPLAY. Oscar Biastri a fost retrogradat. El terminase pe locul 2 calificările, dar va pleca de pe poziţia a 5-a de pe grila de start în Marele Premiu de la Imola. Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Reclamă

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Formula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Rămâne Edi Iordănescu la naţională şi după EURO 2024? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...