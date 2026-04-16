Se prăbușește Red Bull Racing? Analiza lui Adrian Georgescu

Gianpiero Lambiase, inginerul de curse al lui Max Verstappen și șeful departamentului de curse de la Red Bull Racing, a semnat un contract cu McLaren. Intrarea sa în rolul de Chief Racing Officer al formației din Woking se va produce la începutul lui 2028.

E greu însă de crezut că nu exista ceea ce englezii numesc ”a gardening leave”, adică ”o vacanță pentru grădinărit”. Anume, o perioadă, probabil în partea a doua a sezonului viitor, de concediu plătit. În același timp, despre Andrea Stella, șeful team-ului McLaren, se spune că ar fi semnat un precontract cu Ferrari, echipă la care a mai lucrat.

Un lung șir de demisii

Să spunem că plecarea celui numit cu tandrețe”GP”, aflat din 2015 la Red Bull, este doar una din multele demisii care au slăbit considerabil echipa după perioada bună dintre 2021 și 2024. Totul a început cu decesul unuia dintre fondatorii concernului, Dieter Mateschitz, în octombrie 2022.

Acest deces a dus la începerea unei lupte pentru putere în culise. Un adevărat exod a început. În mai 2023, a avut loc plecarea lui Rob Marshall, Chied Engineering Officer, după 17 ani la Red Bull, la McLaren. Acesta a dus cu el informații importante și a materializat la McLaren două proiecte importante pe care le începuse la fosta echipă. Este vorba despre o răcire mai bună a roților și aripile deformabile elastic.

Adrian Newey, cel care a construit monoposturile Red Bull cel mai bine adaptate regulilor care permiteau efectul de sol, și-a anunțat plecarea în mai 2025. Pe 1 august 2024 a fost anunțată plecarea directorului sportiv Jonathan Wheatley, către Audi (între timp, Wheatley a plecat și de acolo). În septembrie 2025 a fost îndepărtat șeful echipei, Christian Horner, al cărui pachet de acțiuni a fost cumpărat cu 92 de milioane de euro.