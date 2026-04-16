Se prăbușește Red Bull Racing? Analiza lui Adrian Georgescu

Gianpiero Lambiase, inginerul de curse al lui Max Verstappen și șeful departamentului de curse de la Red Bull Racing, a semnat un contract cu McLaren. Intrarea sa în rolul de Chief Racing Officer al formației din Woking se va produce la începutul lui 2028.
E greu însă de crezut că nu exista ceea ce englezii numesc ”a gardening leave”, adică ”o vacanță pentru grădinărit”. Anume, o perioadă, probabil în partea a doua a sezonului viitor, de concediu plătit. În același timp, despre Andrea Stella, șeful team-ului McLaren, se spune că ar fi semnat un precontract cu Ferrari, echipă la care a mai lucrat.
Un lung șir de demisii
Să spunem că plecarea celui numit cu tandrețe”GP”, aflat din 2015 la Red Bull, este doar una din multele demisii care au slăbit considerabil echipa după perioada bună dintre 2021 și 2024. Totul a început cu decesul unuia dintre fondatorii concernului, Dieter Mateschitz, în octombrie 2022.
Acest deces a dus la începerea unei lupte pentru putere în culise. Un adevărat exod a început. În mai 2023, a avut loc plecarea lui Rob Marshall, Chied Engineering Officer, după 17 ani la Red Bull, la McLaren. Acesta a dus cu el informații importante și a materializat la McLaren două proiecte importante pe care le începuse la fosta echipă. Este vorba despre o răcire mai bună a roților și aripile deformabile elastic.
Adrian Newey, cel care a construit monoposturile Red Bull cel mai bine adaptate regulilor care permiteau efectul de sol, și-a anunțat plecarea în mai 2025. Pe 1 august 2024 a fost anunțată plecarea directorului sportiv Jonathan Wheatley, către Audi (între timp, Wheatley a plecat și de acolo). În septembrie 2025 a fost îndepărtat șeful echipei, Christian Horner, al cărui pachet de acțiuni a fost cumpărat cu 92 de milioane de euro.
A urmat, la finele anului trecut, Helmut Marko, șeful Red Bull Junior Team și bun prieten al lui Mateschitz. Will Courtenay, Chief Designer, și-a anunțat plecarea în februarie 2026. Se vorbește și despre demisia celei care se ocupă de strategia în curse, Hannah Schmitz. Se spune, în același timp, că demisiile vor continua.
Urmează Max?
”Activul” cel mai important al echipei este pilotul care a câștigat patru titluri mondiale pentru Red Bull: Max Verstappen. De la aducerea lui la prima echipă, în 2016, și-a cucerit rapid statutul de pilot principal. Numai că olandezul dă de vreo două sezoane semne că nu mai este mulțumit de mașinile pe care le are la dispoziție. În plus, schimbarea de reguli și noul mod de pilotaj pe care aceasta le implică l-au îndepărtat de F1.
Demisia lui Lambiase are rolul picăturii care umple paharul. Fostul pilot de Formula 1, actual analist, Jolyon Palmer, este de părere că e doar vârful aisbergului, iar ”consecința inevitabilă este plecarea lui Max Verstappen”. Fostul pilot Ralf Schumacher vede o rocadă între Max și Oscar Piastri, adică primul ar merge la McLaren, cel de-al doilea la Red Bull. Alte destinații posibile ar fi Mercedes sau chiar Ferrari.
Când expiră contractul lui Max cu Red Bull?
Contractul lui Max cu Red Bull expiră la finele lui 2028. Există însă o clauză importantă care l-ar elibera pe olandez la finele lui 2027. Anume, ca la intrarea în vacanța de vară, el să nu fie printre primii doi clasați în clasamentul piloților. Anul acesta, vacanța de vară începe pe 26 iulie, după Marele Premiu al Ungariei. Cursa de la Hungaroring este cea de-a 11-a în calendarul lui 2026.
În acest moment, după trei Mari Premii disputate, Verstappen ocupă poziția a noua în topul piloților, cu 12 puncte. În fața lui sunt piloți precum Bearman și Gasly, de la echipe mai slab cotate decât Red Bull Racing.
