Scenariu-șoc în Formula 1 lansat de Ralf Schumcher. Max Verstappen la McLaren și Oscar Piastri la Red Bull

Andrei Nicolae Publicat: 14 aprilie 2026, 13:31

Universul din Formula 1 a fost marcat în această pauză de o veste extrem de importantă, și anume plecarea lui Gianpiero Lambiase, inginerul lui Max Verstappen, care se va alătura celor de la McLaren din 2028. Ralf Schumacher a analizat această mutare și a lansat un scenariu și mai “zguduitor” pentru “Marele Circ”, și anume un schimb de echipe care să îi implice pe cvadruplul campion mondial și Oscar Piastri.

Max Verstappen a spus în nenumărate rânduri că nu este mulțumit de noile reguli din Formula 1, iar în presa din Olanda a apărut inclusiv informația potrivit căreia pilotul Red Bull ia în calcul să se retragă la finalul acestui sezon. Recent, Ralf Schumacher a lansat un alt scenariu pentru cvadruplul campion mondial, care după sezonul 2027 își va pierde inginerul său de cursă, Lambiase, unul dintre cei mai importanți oameni din echipa sa.

Fostul pilot din F1 și fratele legendarului Michael Schumacher a analizat recent viitoarea plecare a lui Lambiase la McLaren și a echivalat-o cu două scenarii. Fie Verstappen pleacă de la Red Bull și părăsește și “Marele Circ”, fie se duce la McLaren, iar Oscar Piastri vine în locul său.

“Asta poate însemna că pleacă de la Red Bull, pentru că nu mai are încredere în echipă, mai ales din moment ce nu obosește niciodată să spună cât de plictisitoare i se pare Formula 1.

Sau: se duce la McLaren cu inginerul său, ceea ce ar însemna că sunt negocieri în desfășurare la McLaren pentru ca Oscar Piastri să meargă la Red Bull, ceva ce am mai văzut înainte”, a spus fratele lui Michael Schumacher la Sky Sports Germania, potrivit planetf1.com.

Declarația lui Ralf e una destul de îndrăzneață, ținând cont de angajamentul pe care îl are Piastri la McLaren și cât de devotat este echipei din Marea Britanie.

Acțiunea din Formula 1, transmisă în Universul Antena, continuă cu Marele Premiu de la Miami, care va avea loc în weekend-ul 1-3 mai.

