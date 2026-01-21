Start mai lent pentru Honda. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Start mai lent pentru Honda. Analiza lui Adrian Georgescu

Andrei Nicolae Publicat: 21 ianuarie 2026, 8:00

Start mai lent pentru Honda. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Newey, la Marele Premiu din Qatar / Profimedia

Vă amintiți perioada întunecată din istoria Honda în F1, din anii 2014-2017? De strigătul deznădăjduit al lui Alonso: GP2 engine! GP2!? În acei ani, de după schimbarea de regulament care a adus motoare V6 de 1,6 litri turbo hibride în F1, Honda a avut probleme grave de fiabilitate. Au avut MGU-H și MGU-K slabe și software necompetitiv. După acei ani, producătorul nipon a ales o creștere lentă, dar sigură, punând fiabilitatea înaintea performanței, cu mapări conservatoare.

În octombrie 2020, Honda a anunțat că la sfârșitul sezonului următor avea să părăsească F1. Urma totuși să continue să livreze motoare către Red Bull până la finele lui 2025. În mod ironic, Red Bull – Honda a început să câștige când niponii și-au redus implicarea, adică în 2021. Între 2021 și 2025, cu mașinile Red Bull cu motoare Honda s-au câștigat patru titluri la piloți (Verstappen) și două la constructori. Honda a revenit în 2026, însă alături de Aston Martin.

Sunt unele probleme de dezvoltare

Chiar președintele Honda Racing, Koji Watanabe, a recunoscut că există probleme în dezvoltarea grupului propulsor. Honda a început să lucreze la motorul din 2026 ceva mai târziu decât rivalii tradiționali (de exemplu Mercedes sau Ferrari). Cauza principală a fost hiatusul de câțiva ani și faptul că mulți tehnicieni au fost atrași de către Red Bull Powertrains.

Sunt două zone unde Honda ar putea să sufere. Una e cea electrică. În Formula 1 modernă, mai ales în era care începe în 2026, o zonă care trebuie eficientizată o reprezintă ieșirile din virajele lente și medii. Asta se întâmplă prin livrarea de energie electrică înmagazinată de baterie ca un boost pentru motor. Acolo se câștigă timp, nu realizând viteze de top spre sfârșitul liniei drepte. Or, Honda are un sistem ERS (Energy Recovery System) mai conservator și pierde timp în acele zone.

Scandalul raportului de compresie

O altă zonă cu probleme e legată de avansul realizat de Mercedes, apoi de Red Bull, în ceea ce privește modificarea raportului de compresie. Honda a ratat startul în această cursă și este unul dintre producătorii care fac presiuni asupra FIA să ia măsuri în acest sens.

Dar sunt slabe șansele ca FIA să mai penalizeze această metodă.

Este un dezavantaj potențial pentru întregul an, spun cei de la The Race. ”În plus, există o îngrijorare crescândă cu privire la performanța generală potențială și fiabilitatea noului motor Honda. Honda nu poate aloca resurse nelimitate proiectului 2026. De asemenea, se zvonește că echipa Aston Martin a lui Lawrence Stroll finanțează dezvoltarea, iar Honda în sine este mai reticentă în a cheltui excesiv pentru F1.”

Există și atuuri

Deși Honda ar putea avea un start lent în noua eră, pe de altă parte, Aston Martin are câteva atuuri impresionante. În primul rând, echipa tehnică. Pe partea de motorizare, șef este Andy Cowell, cel sub conducerea căruia Mercedes a obținut toate titlurile, atât la echipe, cât și la piloți, între 2014 și 2020. Cel care i-a luat locul lui Cowell la conducerea team-ului, Adrian Newey, este cel mai bun aerodinamician din Formula 1.

Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipaEconomiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
În al doilea rând, un tunel aerodinamic de ultimă generație. Acest avantaj nu a funcționat în 2025, deși tunelul a fost operațional începând din luna martie a anului trecut, pentru că marea problemă a team-ului din Silverstone a fost nepotrivirea dintre datele aerodinamice din tunel și CFD, care nu s-au potrivit bine cu cele obținute pe pistă.

