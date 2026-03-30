Home | Fotbal | Liga 2 | Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat

Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat

Daniel Işvanca Publicat: 30 martie 2026, 23:40

Comentarii
Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat

Bogdan Vătăjelu / Profimedia

Revenire spectaculoasă în fotbalul românesc! Bogdan Vătăjelu, jucătorul care acum doi ani pleca de la Universitatea Cluj, a semnat cu FC Bihor Oradea, formație din al doilea eșalon al fotbalului românesc.

Rămas liber de contract la începutul acestui an după despărțirea de Aktobe, fundașul stânga în vârstă de 32 de ani a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Bogdan Vătăjelu a semnat cu FC Bihor Oradea

Bogdan Vătăjelu va bifa a noua echipă de fotbal din cariera sa, după ce și-a dat acordul pentru a reveni în țară. Fundașul stânga a fost prezentat oficial de FC Bihor Oradea, cu care a semnat un contract până la finalul acestui sezon.

El rămăsese liber de contract după despărțirea de Aktobe, dar și-a găsit rapid angajament și va lupta în play-off-ul din Liga 2, chiar dacă bihorenii nu au drept de promovare.

  • Steaua București II, Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova, Sparta Praga, Jablonec, Universitatea Cluj și Aktobe sunt formațiile pentru care a jucat

Comunicatul FC Bihor Oradea

„FC Bihor Oradea își întărește lotul cu un jucător cu experiență la cel mai înalt nivel: fundașul Bogdan Vătăjelu, fost internațional român, a semnat un contract cu clubul roș-albastru, valabil până în această vară, cu drept de prelungire. Noul jucător al echipei va purta tricoul cu numărul 88.

În vârstă de 32 de ani, Bogdan Vătăjelu vine la Oradea după o carieră solidă, construită atât în România, cât și în străinătate. Cea mai importantă perioadă a petrecut-o la Universitatea Craiova, unde a evoluat în 236 de meciuri, reușind 13 goluri și 16 pase decisive, devenind unul dintre jucătorii constanți ai formației din Bănie.

De-a lungul carierei, fundașul a mai evoluat pentru echipe precum Sparta Praga, FK Jablonec, Universitatea Cluj și Aktobe. În campionatul din Kazahstan, la Aktobe, a bifat zeci de apariții și și-a trecut în cont și un gol, contribuind la câștigarea Cupei Kazakhstanului în 2024.

Palmaresul său include și trofee importante în România, cu Universitatea Craiova: Cupa României în 2021 și Supercupa României în 2022.

SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuăSURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
Născut la 24 aprilie 1993, în Ostroveni (județul Vâlcea), Bogdan Vătăjelu este fost internațional de juniori și a adunat două selecții la echipa națională de seniori a României, în meciurile cu Republica Moldova (2015) și Slovenia (2022).

De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru FCSB II, CSM Râmnicu Vâlcea și Metalul Reșița, acumulând o experiență vastă care îl recomandă drept un jucător important pentru obiectivele echipei FC Bihor.

Prin transferul lui Bogdan Vătăjelu, FC Bihor adaugă în lot un fotbalist experimentat, capabil să aducă un plus de valoare și stabilitate în compartimentul defensiv.

Clubul nostru îi transmite lui Bogdan Vătăjelu un călduros bun venit şi mult succes în echipamentul roş-albastru orădean!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANAF şi-a lansat site-ul unde vinde case, maşini de lux sau genţi. Care sunt "ofertele"
Observator
ANAF şi-a lansat site-ul unde vinde case, maşini de lux sau genţi. Care sunt "ofertele"
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
Fanatik.ro
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
23:37

UPDATESlovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (marţi, 21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă
23:32

Care a fost, de fapt, diagnosticul primit de Mircea Lucescu! Dezvăluirea din partea FRF: “Șansă mare”
23:26

De ce Daniel Pancu nu vrea să antreneze echipa naţională. Dezvăluirea lui Florin Prunea: “Niciodată”
22:53

Steaua, la un pas de prima ligă? Ministrul Apărării a făcut anunțul: „Indiferent cine se supără!”
22:40

Salariu de 14 milioane € pe an pentru viitorul antrenor al lui Radu Drăguşin la Tottenham
22:27

Ce au scris slovacii despre tricolori înainte de partida de la Bratislava: “Cel mai dificil meci din viaţa lor”
Vezi toate știrile
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 3 Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia 4 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 5 “Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat” 6 „Acesta va fi primul transfer din vară” Real Madrid a decis cine va fi următorul „galactic”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”