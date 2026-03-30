Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat

Revenire spectaculoasă în fotbalul românesc! Bogdan Vătăjelu, jucătorul care acum doi ani pleca de la Universitatea Cluj, a semnat cu FC Bihor Oradea, formație din al doilea eșalon al fotbalului românesc.
Rămas liber de contract la începutul acestui an după despărțirea de Aktobe, fundașul stânga în vârstă de 32 de ani a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.
Bogdan Vătăjelu a semnat cu FC Bihor Oradea
Bogdan Vătăjelu va bifa a noua echipă de fotbal din cariera sa, după ce și-a dat acordul pentru a reveni în țară. Fundașul stânga a fost prezentat oficial de FC Bihor Oradea, cu care a semnat un contract până la finalul acestui sezon.
El rămăsese liber de contract după despărțirea de Aktobe, dar și-a găsit rapid angajament și va lupta în play-off-ul din Liga 2, chiar dacă bihorenii nu au drept de promovare.
- Steaua București II, Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova, Sparta Praga, Jablonec, Universitatea Cluj și Aktobe sunt formațiile pentru care a jucat
Comunicatul FC Bihor Oradea
„FC Bihor Oradea își întărește lotul cu un jucător cu experiență la cel mai înalt nivel: fundașul Bogdan Vătăjelu, fost internațional român, a semnat un contract cu clubul roș-albastru, valabil până în această vară, cu drept de prelungire. Noul jucător al echipei va purta tricoul cu numărul 88.
În vârstă de 32 de ani, Bogdan Vătăjelu vine la Oradea după o carieră solidă, construită atât în România, cât și în străinătate. Cea mai importantă perioadă a petrecut-o la Universitatea Craiova, unde a evoluat în 236 de meciuri, reușind 13 goluri și 16 pase decisive, devenind unul dintre jucătorii constanți ai formației din Bănie.
De-a lungul carierei, fundașul a mai evoluat pentru echipe precum Sparta Praga, FK Jablonec, Universitatea Cluj și Aktobe. În campionatul din Kazahstan, la Aktobe, a bifat zeci de apariții și și-a trecut în cont și un gol, contribuind la câștigarea Cupei Kazakhstanului în 2024.
Palmaresul său include și trofee importante în România, cu Universitatea Craiova: Cupa României în 2021 și Supercupa României în 2022.
Născut la 24 aprilie 1993, în Ostroveni (județul Vâlcea), Bogdan Vătăjelu este fost internațional de juniori și a adunat două selecții la echipa națională de seniori a României, în meciurile cu Republica Moldova (2015) și Slovenia (2022).
De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru FCSB II, CSM Râmnicu Vâlcea și Metalul Reșița, acumulând o experiență vastă care îl recomandă drept un jucător important pentru obiectivele echipei FC Bihor.
Prin transferul lui Bogdan Vătăjelu, FC Bihor adaugă în lot un fotbalist experimentat, capabil să aducă un plus de valoare și stabilitate în compartimentul defensiv.
Clubul nostru îi transmite lui Bogdan Vătăjelu un călduros bun venit şi mult succes în echipamentul roş-albastru orădean!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
