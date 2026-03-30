Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat

Revenire spectaculoasă în fotbalul românesc! Bogdan Vătăjelu, jucătorul care acum doi ani pleca de la Universitatea Cluj, a semnat cu FC Bihor Oradea, formație din al doilea eșalon al fotbalului românesc.

Rămas liber de contract la începutul acestui an după despărțirea de Aktobe, fundașul stânga în vârstă de 32 de ani a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Bogdan Vătăjelu a semnat cu FC Bihor Oradea

Bogdan Vătăjelu va bifa a noua echipă de fotbal din cariera sa, după ce și-a dat acordul pentru a reveni în țară. Fundașul stânga a fost prezentat oficial de FC Bihor Oradea, cu care a semnat un contract până la finalul acestui sezon.

El rămăsese liber de contract după despărțirea de Aktobe, dar și-a găsit rapid angajament și va lupta în play-off-ul din Liga 2, chiar dacă bihorenii nu au drept de promovare.

Steaua București II, Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova, Sparta Praga, Jablonec, Universitatea Cluj și Aktobe sunt formațiile pentru care a jucat

Comunicatul FC Bihor Oradea

„FC Bihor Oradea își întărește lotul cu un jucător cu experiență la cel mai înalt nivel: fundașul Bogdan Vătăjelu, fost internațional român, a semnat un contract cu clubul roș-albastru, valabil până în această vară, cu drept de prelungire. Noul jucător al echipei va purta tricoul cu numărul 88.