“Nu mai venea nimeni la echipa națională în afară de Mircea Lucescu?” Victor Piţurcă, atac la FRF şi selecţioner

Victor Piţurcă a lansat un atac dur la adresa FRF şi îl critică şi pe Mircea Lucescu. Fostul selecţioner crede că Lucescu trebuia să se retragă, iar Răzvan Burleanu trebuia să caute înainte de Turcia un nou selecţioner.

“Părerea mea e că Federația a greșit. Și Mircea Lucescu a greșit, fiindcă el și-a dorit foarte mult să participe la acest joc. Dar, din punctul meu de vedere când Mircea Lucescu a suferit și a stat în spital atâta timp, trebuia să se găsească o altă soluție.

În primul rând, i-au pus viața în pericol și și-a pus viața în pericol însuși Mircea Lucescu. Eu știu foarte bine ce înseamnă un meci la echipa națională, știu cum eram eu după meciuri. Eu pe Mircea Lucescu l-am văzut după joc. Chiar dacă se îmbrățișa cu turcii, mintea lui era în altă parte. Nu trebuie să îți periclitezi viața pentru un meci”, a spus Piţurcă pentru Digi Sport.

Piţurcă l-a criticat şi pe Mircea Lucescu pentru afirmaţia că a “a fost obligat” să accepte naţionala, deoarece nimeni nu a vrut.

“Eu l-am auzit și pe Mircea Lucescu declarând că a venit că a fost obligat, că nu venea nimeni. Cum poți să spui așa ceva? Mi se pare o idee falsă, nu există!