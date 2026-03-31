“Nu mai venea nimeni la echipa națională în afară de Mircea Lucescu?” Victor Piţurcă, atac la FRF şi selecţioner

Victor Piţurcă a lansat un atac dur la adresa FRF şi îl critică şi pe Mircea Lucescu. Fostul selecţioner crede că Lucescu trebuia să se retragă, iar Răzvan Burleanu trebuia să caute înainte de Turcia un nou selecţioner.
“Părerea mea e că Federația a greșit. Și Mircea Lucescu a greșit, fiindcă el și-a dorit foarte mult să participe la acest joc. Dar, din punctul meu de vedere când Mircea Lucescu a suferit și a stat în spital atâta timp, trebuia să se găsească o altă soluție.
În primul rând, i-au pus viața în pericol și și-a pus viața în pericol însuși Mircea Lucescu. Eu știu foarte bine ce înseamnă un meci la echipa națională, știu cum eram eu după meciuri. Eu pe Mircea Lucescu l-am văzut după joc. Chiar dacă se îmbrățișa cu turcii, mintea lui era în altă parte. Nu trebuie să îți periclitezi viața pentru un meci”, a spus Piţurcă pentru Digi Sport.
Piţurcă l-a criticat şi pe Mircea Lucescu pentru afirmaţia că a “a fost obligat” să accepte naţionala, deoarece nimeni nu a vrut.
“Eu l-am auzit și pe Mircea Lucescu declarând că a venit că a fost obligat, că nu venea nimeni. Cum poți să spui așa ceva? Mi se pare o idee falsă, nu există!
Nu mai venea nimeni la echipa națională în afară de Mircea Lucescu? Bun, nu venea Gică Hagi. De exemplu, Adrian Mutu n-ar fi venit? Bratu n-ar fi venit? Rednic n-ar fi venit? Ioan Andone n-ar fi venit? Nu spun de mine, că eu nu eram pe listă.
Asta e o idee falsă! Cine n-a vrut să vină? Poate n-o fi vrut Gică, dar sunt foarte mulți antrenori care ar fi venit cu ochii închiși în două secunde. Vedeți, domne, n-a avut cine să vină… Nu e adevărat!”, a acuzat Piţurcă.
El crede că şi amicalul din această seară, cu Slovacia, trebuie tratat cu seriozitate.
“E o greșeală, o prostie să gândești așa. Încă o dată, subliniez faptul că la echipa națională nu există meciuri amicale. Acest meci nu e amical, chiar dacă scrie în dreptul lui amical. Trebuie să te ridici în clasamentul FIFA să poți să joci într-o grupă accesibilă.
Meciul este important, foarte important, mai ales din punct de vedere psihic. Chiar dacă n-am reușit să ne calificăm, o victorie ar fi importantă. Gane este de atâția ani secund la echipa națională. Știe jucătorii, a lucrat atâția ani cu ei. E un meci pe care trebuie să-l pregătească fiindcă el a antrenat la nivel de club, are experiență la echipa națională”, a mai spus fostul selecţioner.
