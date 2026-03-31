Daniel Bîrligea, titular în Slovacia – România! Cum va arăta primul 11 al naţionalei

Daniel Bîrligea (25 de ani) este apt de joc pentru meciul Slovacia – România. Atacantul FCSB-ului a acuzat probleme musculare după meciul cu Turcia, dar investigaţiile medicale au arătat că poate evolua cu Slovacia şi va intra din primul minut.
Burcă, Ianis Hagi, Răzvan Marin şi Valentin Mihăilă vor ieşi din primul 11. Vor intra titulari Ghiţă, Florin Tănase, Nicolae Stanciu şi Ştefan Baiaram, care au început pe bancă partida cu Turcia.
Primul 11 al României la partida cu Slovacia
Iată cum va arăta primul 11 al naţionalei la meciul cu Slovacia:
- România (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu – Stanciu, Dragomir, Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram
Tricolorii sunt montaţi înaintea meciului cu Slovacia. Ei vor să îi învingă pe slovaci şi să îi dedice victoria lui Mircea Lucescu. Selecţionerul se află în spital. Marţi selecţionerului i s-a montat un defibrilator la Spitalul Universitar, acolo unde a fost internat după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia.
Din informaţiile AntenaSport, starea lui Mircea Lucescu este una bună. Intervenţia de montare a defibrilatorului a decurs excelent, fiind una minim invazivă.
Meciul Slovacia – România e în direct astăzi, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Va fi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu. Selecţionerul le-a transmis tricolorilor să stea liniştiţi în privinţa stării sale de sănătate şi să facă un joc bun cu Slovacia. “Il Luce” a ţinut legătura cu staff-ul naţionalei pentru acest meci.
Pe bancă se va afla secundul Jerry Gane. Gane a fost secund la naţională şi în perioada mandatelor lui Cosmin Contra şi Edi Iordănescu.
