"Un rezultat incredibil" Verstappen, prima reacţie după ce s-a clasat pe 3 în Brazilia, deşi a plecat ultimul! - Antena Sport

Max Verstappen a reacţionat după ce a reuşit o cursă fantastică în Marele Premiu al Braziliei. Campionul mondial en-titre a terminat cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY pe locul 3, în condiţiile în care a plecat ultimul. Verstappen a ales să facă modificări la maşină.
Campionul mondial en-titre a fost foarte mulţumit de performanţa lui. El a dezvăluit cum a reuşit să abordeze numeroasele depăşiri pe care a trebuit să le efectueze.
Max Verstappen: “Cred că am făcut o treabă excepţională”
“(n.r: Max, pariez că atunci când te-ai trezit în această dimineaţă nu credeai că vei ajunge pe podium. Şi, totuşi, ai ajuns. Cum ai reuşit?) Cred că am avut o cursă destul de complicată. A trebuit să fac foarte multe depăşiri. Cred că ritmul nostru a fost unul bun pe toate stinturile. Să ajung pe podium de pe pit lane, nu m-am aşteptat la asta absolut deloc. Să nu uităm, am avut şi o pană, a trebuit să trecem pe la boxe, la începutul cursei.
Un rezultat incredibil pentru noi. Ieri a fost o zi foarte dificilă pentru noi, dar nu ne-am dat bătuţi, am încercat să îmbunătăţim maşina. Din fericire am găsit acest ritm din nou astăzi.
(n.r: A trebuit să depăşeşti atât de multe maşini. Nu îţi permiteai să faci nicio greşeală. Cum ţi-ai dat seama cât trebuia să forţezi?) M-am străduit să nu pierd timp în spatele piloţilor pe care trebuia să îi depăşesc. Toate depăşirile au fost ok. Să termin această cursă la 10 secunde în spatele liderului, cred că am făcut o treabă excepţională”, a declarat Max Verstappen.
Lando Norris a câştigat cursa Marelui Premiu al Braziliei! Verstappen, pe 3, după ce a plecat ultimul
Lando Norris a plecat din pole-position şi a reuşit să câştige cursa Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Weekend perfect pentru Norris, care şi-a mărit avantajul în lupta cu Piastri pentru titlul mondial. Norris a ajuns la 390 de puncte, iar Piastri are 366. Norris a câştigat şi cursa de sprint.
Max Verstappen a reuşit o performanţă de senzaţie. El a terminat pe locul 3, după ce a plecat ultimul. Pe 2 a fost Kimi Antonelli, care a fost pe 2 şi în calificări şi în cursa de sprint.
