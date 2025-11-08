Ianis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei - Antena Sport

Ianis Hagi a înscris un gol superb în minutul 73 al meciului Trabzonspor – Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a înscris cu stângul, de la distanţă, plasând balonul în vinclu.

E al doilea gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi are şi un assist pentru formaţia turcă în cele 8 partide în care a jucat în campionat.

Ianis Hagi e în mare formă înaintea meciurilor naţionalei cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la 21:45.

Ianis Hagi a dat assist-ul la golul cu care Virgil Ghiţă i-a adus victoria României în meciul cu Austria. Ghiţă a înscris cu capul în minutul 90+5, după centrarea excelentă a lui Ianis Hagi.