Ianis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei - Antena Sport

Ianis Hagi a înscris un gol superb în minutul 73 al meciului Trabzonspor – Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a înscris cu stângul, de la distanţă, plasând balonul în vinclu.
E al doilea gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi are şi un assist pentru formaţia turcă în cele 8 partide în care a jucat în campionat.
Ianis Hagi, al doilea gol pentru Alanyaspor! Reuşită superbă a jucătorului naţionalei
Ianis Hagi e în mare formă înaintea meciurilor naţionalei cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la 21:45.
Ianis Hagi a dat assist-ul la golul cu care Virgil Ghiţă i-a adus victoria României în meciul cu Austria. Ghiţă a înscris cu capul în minutul 90+5, după centrarea excelentă a lui Ianis Hagi.
Ianis Hagi’den Trabzonspor’a olağanüstü bir gol pic.twitter.com/1qEeEqTtfp
