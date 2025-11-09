Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase - Antena Sport

FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat, remizând dramatic la Hermannstadt și a rămas la cinci puncte de primul loc ce duce în play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța.

În etapa viitoare, campioana României nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, eliminat în finalul partidei de la Sibiu. Atacantul a fost certat imediat de Florin Tănase.

Daniel Bîrligea, eliminat pentru proteste. Ce meci va rata

Deși părea să-și fi revenit pe plan intern, FCSB a fost ținută în șah de gruparea antrenată de Marius Măldărășanu, în etapa cu numărul 16 din Liga 1.

Introdus la pauză în locul lui Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea a fost eliminat de centralul Radu Petrescu în minutul 81, la doar două minute după ce primise primul cartonaș galben.

După un fault în atac, vârful campioanei României l-a apostrofat pe arbitru, care nu a stat pe gânduri și l-a trimis mai rapid la vestiar. Florin Tănase a venit imediat și l-a certat pe coechipierul său.