Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase - Antena Sport

Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 22:25

Daniel Bîrligea / SPORT PICTURES

FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat, remizând dramatic la Hermannstadt și a rămas la cinci puncte de primul loc ce duce în play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța.

În etapa viitoare, campioana României nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, eliminat în finalul partidei de la Sibiu. Atacantul a fost certat imediat de Florin Tănase.

Daniel Bîrligea, eliminat pentru proteste. Ce meci va rata

Deși părea să-și fi revenit pe plan intern, FCSB a fost ținută în șah de gruparea antrenată de Marius Măldărășanu, în etapa cu numărul 16 din Liga 1.

Introdus la pauză în locul lui Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea a fost eliminat de centralul Radu Petrescu în minutul 81, la doar două minute după ce primise primul cartonaș galben.

După un fault în atac, vârful campioanei României l-a apostrofat pe arbitru, care nu a stat pe gânduri și l-a trimis mai rapid la vestiar. Florin Tănase a venit imediat și l-a certat pe coechipierul său.

Daniel Bîrligea va absenta așadar de la următorul meci de campionat. FCSB va juca pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 17.

