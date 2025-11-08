Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis

Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 19:47

Comentarii
Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis

Gigi Becali, Louis Munteanu şi Neluţu Varga / Colaj Profimedia

Pare banc, dar nu este! Gigi Becali a povestit că a fost sunat de Neluţu Varga, care i-a propus să-i dea 100.000 de euro, numai ca tarnsferul lui Louis Munteanu să se facă la FCSB. Cei 100.000 de euro oferiţi de patronul CFR-ului erau tot pentru jucător, ca să semneze cu gruparea bucureşteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Neluțu Varga m-a sunat pe mine și a zis: ‘Îi mai dau și eu, din banii mei’. A zis că îi mai dă 100.000 și el. Să îi dau lui 4,4 milioane și să îi dau 100.000 lui Munteanu la semnătură. Adică renunța și el la 100.000. De unde că nu a vrut jucătorul.

Eu i-am zis lui, dar pe el nu-l interesa, voia 60.000 bani curați. 100.000 însemna 8.000 pe lună. Erau 53.000 pe lună, dar el vrea 60.000 bani curați. Neluțu era în Dubai și mi-a zis că are nevoie de bani pentru o afacere de nu știu câte zeci de milioane”, a povestit Becali.

Totodată, latifundiarul a povestit şi ce afacere i-a propus Neluţu Varga, dar a refuzat să se implice şi el. “Mi-a spus și mie: ‘Dacă vrei bagi bani’. Nu știu cât, pe numele lui Luțu, într-o societate. Și după aia a zis că să dau 5 milioane și scot 15 în două săptămâni. I-am zis: ‘Băi, Neluțule, eu nu mai am nevoie de bani’. Nu știu, cum fac ei, cu criptomonede din astea”, a mai declarat Becali pentru Fanatik.ro.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Observator
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
19:37
Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce
19:30
Dinamo – Csikszereda 4-0. Meciul anului pentru “câini” şi au urcat pe 3 în Liga 1!
19:12
Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români
18:56
“Arăți mai bine decât David Beckham?”. Replica virală a lui Cristiano Ronaldo: “I’m perfecto!”
18:24
Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1! Nota primită de fiul lui Gică Hagi
18:12
VideoAccident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşina
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris a câştigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei! Oscar Piastri a abandonat 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență