Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis - Antena Sport

Pare banc, dar nu este! Gigi Becali a povestit că a fost sunat de Neluţu Varga, care i-a propus să-i dea 100.000 de euro, numai ca tarnsferul lui Louis Munteanu să se facă la FCSB. Cei 100.000 de euro oferiţi de patronul CFR-ului erau tot pentru jucător, ca să semneze cu gruparea bucureşteană.

”Neluțu Varga m-a sunat pe mine și a zis: ‘Îi mai dau și eu, din banii mei’. A zis că îi mai dă 100.000 și el. Să îi dau lui 4,4 milioane și să îi dau 100.000 lui Munteanu la semnătură. Adică renunța și el la 100.000. De unde că nu a vrut jucătorul.

Eu i-am zis lui, dar pe el nu-l interesa, voia 60.000 bani curați. 100.000 însemna 8.000 pe lună. Erau 53.000 pe lună, dar el vrea 60.000 bani curați. Neluțu era în Dubai și mi-a zis că are nevoie de bani pentru o afacere de nu știu câte zeci de milioane”, a povestit Becali.

Totodată, latifundiarul a povestit şi ce afacere i-a propus Neluţu Varga, dar a refuzat să se implice şi el. “Mi-a spus și mie: ‘Dacă vrei bagi bani’. Nu știu cât, pe numele lui Luțu, într-o societate. Și după aia a zis că să dau 5 milioane și scot 15 în două săptămâni. I-am zis: ‘Băi, Neluțule, eu nu mai am nevoie de bani’. Nu știu, cum fac ei, cu criptomonede din astea”, a mai declarat Becali pentru Fanatik.ro.