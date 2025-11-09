Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu are derby azi în Inter - Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei

Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 15:30

Comentarii
Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei

Cristi Chivu, pe banca lui Inter Milano / Profimedia

Românii din străinătate sunt angrenați în meciuri extrem de interesante duminică, fie că este vorba de antrenori sau de jucători. Cristi Chivu și Răzvan Lucescu au derby-uri de disputat la Inter și PAOK, în timp ce stranierii Andrei Rațiu, Dennis Man, Răzvan Marin sau Ionuț Radu au la rândul lor parte de meciuri tari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul român care intră în scenă astăzi este fundașul dreapta de pe Vallecas, care are meci cu Real Madrid de la ora 17:15. Seara va fi încheiată de partida de pe Estadio de Balaidos dintre Celta Vigo și Barcelona, unde Ionuț Radu poate fi în poarta galicienilor.

Meciuri tari pentru români în competițiile interne LIVE SCORE

Rayo Vallecano o întâlnește pe Real Madrid pe Campo de Vallecas, într-un meci în care jurnaliștii iberici așteaptă să vadă duelul dintre Andrei Rațiu și Vinicius. La un sfert de oră distanță, AEK Atena, echipa pentru care evoluează Răzvan Marin, are un duel în Superliga Greciei cu penultima clasată, OFI Creta.

Formația mijlocașului român este la patru puncte distanță de liderul ierarhiei, PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu. Fiul selecționerului României are și el un duel tare în această seară contra rivalilor de la Panathinaikos, care sunt pregătiți de Rafa Benitez. Meciul de la Atena va avea loc de la 21:00.

Seara românilor va fi marcată și de duelul dintre AZ Alkmaar și PSV, un meci tare de la 17:45 în care Dennis Man speră să dea un nou gol. Denis Drăguș, colegul din atac al jucătorului de bandă, poate evolua și el astăzi în meciul din Turcia dintre Samsunspor și Eyupspor.

Reclamă
Reclamă

Ultima partidă de astăzi în care e angrenat un “tricolor” este cea dintre Celta Vigo și Barcelona, unde Ionuț Radu poate fi în poarta galicienilor dacă va fi refăcut complet după accidentarea de la degetul mare al mâinii drepte.

Programul complet al românilor în ziua de duminică

  • Rayo Vallecano – Real Madrid, 17:15
  • OFI Creta – AEK Atena, 17:30
  • AZ Alkmaar – PSV Eindhoven, 17:45
  • Samsunspor – Eyupspor, ora 19:00
  • Panathinaikos – PAOK, ora 21:00
  • Inter – Lazio, ora 21:45
  • Celta Vigo – Barcelona, ora 22:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea
Fanatik.ro
Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea
15:21
LIVE SCOREUnirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii deschid scorul după o fază controversată
15:15
Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia
14:57
Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri. Lovitură după lovitură dată de FIFA
14:55
Rui Costa a rămas preşedintele Benficăi
14:16
“Mi-a spus că nu știe cine sunt”. Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo – Csikszereda
13:46
Iulia Curea, după victoria uriaşă la debutul pe banca CSM-ului: “Se construieşte încrederea treptat, treptat”
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România