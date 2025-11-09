Cristi Chivu are derby azi în Inter - Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei - Antena Sport

Românii din străinătate sunt angrenați în meciuri extrem de interesante duminică, fie că este vorba de antrenori sau de jucători. Cristi Chivu și Răzvan Lucescu au derby-uri de disputat la Inter și PAOK, în timp ce stranierii Andrei Rațiu, Dennis Man, Răzvan Marin sau Ionuț Radu au la rândul lor parte de meciuri tari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul român care intră în scenă astăzi este fundașul dreapta de pe Vallecas, care are meci cu Real Madrid de la ora 17:15. Seara va fi încheiată de partida de pe Estadio de Balaidos dintre Celta Vigo și Barcelona, unde Ionuț Radu poate fi în poarta galicienilor.

Meciuri tari pentru români în competițiile interne LIVE SCORE

Rayo Vallecano o întâlnește pe Real Madrid pe Campo de Vallecas, într-un meci în care jurnaliștii iberici așteaptă să vadă duelul dintre Andrei Rațiu și Vinicius. La un sfert de oră distanță, AEK Atena, echipa pentru care evoluează Răzvan Marin, are un duel în Superliga Greciei cu penultima clasată, OFI Creta.

Formația mijlocașului român este la patru puncte distanță de liderul ierarhiei, PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu. Fiul selecționerului României are și el un duel tare în această seară contra rivalilor de la Panathinaikos, care sunt pregătiți de Rafa Benitez. Meciul de la Atena va avea loc de la 21:00.

Seara românilor va fi marcată și de duelul dintre AZ Alkmaar și PSV, un meci tare de la 17:45 în care Dennis Man speră să dea un nou gol. Denis Drăguș, colegul din atac al jucătorului de bandă, poate evolua și el astăzi în meciul din Turcia dintre Samsunspor și Eyupspor.