"Când l-am văzut, m-am speriat" Antonelli a spus ce a făcut când Max Verstappen a ajuns chiar în spatele lui! - Antena Sport

Atacat de Max Verstappen în finalul cursei din Brazilia, Kimi Antonelli a reuşit să termine cursa pe locul 2. Max Verstappen, care a plecat ultimul de pe grila de start, după ce a făcut modificări la monopost, s-a clasat pe 3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antonelli a mărturisit că faptul că Verstappen a ajuns chiar în urma lui l-a făcut să se concentreze şi mai mult. Totul a ieşit bine pentru el.

Kimi Antonelli: “Ştiam că îi va fi greu lui Max”

“Nu ştiu de unde a venit acest tip (n.r: Max Verstappen). Când l-am văzut în retrovizoare, m-am cam speriat. M-am concentrat şi am încheiat cursa aşa cum mi-am dorit.

Am avut un pic de temeri la început pentru că am avut acele contacte la start, dar maşina a rezistat şi, spre norocul nostru, totul a curs în direcţia în care ne-am dorit.

(n.r: Cum a fost când l-ai văzut pe Max în spatele tău? Pentru că a venit croit, vâna locul tău) Nu am făcut decât să mă concentrez, să îmi găsesc ritmul. În momentul în care am intrat în acel ritm am făcut tururi constante. Ştiam că îi va fi greu. În momentul în care va ajunge în urma mea, în aerul murdar, îi va fi greu să rămână aproape şi am contat pe acest lucru”, a declarat Kimi Antonelli după cursa Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.