Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Univ. Craiova - UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start

Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 16:06

Comentarii
Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start

Universitatea Craiova - UTA Arad / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova înfruntă UTA Arad, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Oltenii au un moral excelent după victoria din Conference League și pot urca pe podium în cazul unui succes. Disputa este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida tur a fost una spectaculoasă, arădenii reușind să revină în meci, asta deși oltenii lui Mirel Rădoi au condus cu scorul de 3-0. Finalul de atunci a fost de infarct.

Echipele de start la Univ. Craiova – UTA Arad

  • Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Assad, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Crețu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoș. Antrenor: Mirel Rădoi
  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman, Tzioni – Abdallah. Rezerve: Iliev, F. Iacob, Nemga, Alomerovic, Tăroi, Vlăsceanu, Ov. Popescu, Stolnik, M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

Oltenii lui Mirel Rădoi, moral excelent după victoria din Conference League

Universitatea Craiova poate încheia o săptămână pe cinste, în cazul unui succes cu UTA Arad. Formația din Bănie vine la câteva zile după succesul cu Rapid Viena, din UEFA Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi au reușit primul succes din grupa principală a competiției și visează cu ochii deschiși la o calificare în următoarea fază din Conference.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele de „arbitraj ca pe vremea Miliției”: „Fudulia e contagioasă în zona aia”
Fanatik.ro
Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele de „arbitraj ca pe vremea Miliției”: „Fudulia e contagioasă în zona aia”
15:54
Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului
15:30
Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei
15:21
LIVE SCOREUnirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii deschid scorul după o fază controversată
15:15
Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia
14:57
Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri. Lovitură după lovitură dată de FIFA
14:55
Rui Costa a rămas preşedintele Benficăi
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România