Univ. Craiova - UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start - Antena Sport

Universitatea Craiova înfruntă UTA Arad, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Oltenii au un moral excelent după victoria din Conference League și pot urca pe podium în cazul unui succes. Disputa este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida tur a fost una spectaculoasă, arădenii reușind să revină în meci, asta deși oltenii lui Mirel Rădoi au condus cu scorul de 3-0. Finalul de atunci a fost de infarct.

Echipele de start la Univ. Craiova – UTA Arad

Universitatea Craiova (3-5-2) : Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Assad, Baiaram. Rezerve : L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Crețu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoș. Antrenor: Mirel Rădoi

: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Assad, Baiaram. : L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Crețu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoș. Mirel Rădoi UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman, Tzioni – Abdallah. Rezerve: Iliev, F. Iacob, Nemga, Alomerovic, Tăroi, Vlăsceanu, Ov. Popescu, Stolnik, M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

Oltenii lui Mirel Rădoi, moral excelent după victoria din Conference League

Universitatea Craiova poate încheia o săptămână pe cinste, în cazul unui succes cu UTA Arad. Formația din Bănie vine la câteva zile după succesul cu Rapid Viena, din UEFA Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi au reușit primul succes din grupa principală a competiției și visează cu ochii deschiși la o calificare în următoarea fază din Conference.