S-a "rupt" pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt - FCSB. Situaţie incredibilă - Antena Sport

Situaţie de-a dreptul incredibilă. Cătălin Căbuz lipseşte pentru meciu cu FCSB, după o accidentare stupidă. Portarul titular lui FC Hermannstadt a devenit indisponibil după ce a căzut chiar pe scara autocarului.

Accidentarea a fost una urâtă: portarul s-a tăiat la genunchi! Astfel, el nu va putea fi pe teren la partida cu FCSB de duminică seară. Marius Măldărășanu, antrenorul echipei, a anunţat absenţa portarului pentru meciul cu bucureştenii.

„Căbuz a alunecat pe scara autocarului, s-a tăiat la genunchi, are trei copici. Și Vlad Muțiu a pățit o chestie în casă. Sunt chestii care ne-au amuzat, mai mult de atâta nu avem ce face”, a declarat antrenorul sibienilor, conform oradesibiu.ro.

Meciul dintre FC Hermannstadt – FCSB este programat duminică, de la ora 20.30, la Sibiu.