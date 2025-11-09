"Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia?" Răspunsul lui Mihăilă înaintea meciului crucial al naţionalei! - Antena Sport

Valentin Mihăilă (25 de ani) este pregătit pentru meciul crucial al naţionalei cu Bosnia. Bosnia – România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Naţionala va termina după aceea preliminariile la Ploieşti, cu San Marino. România – San Marino se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Mihăilă speră că România îşi va lua revanşa cu Bosnia, după înfrângerea din tur. România – Bosnia, meci care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, s-a terminat 0-1. Gigovic a înscris pentru bosniaci, din pasa lui Kolasinac.

Valentin Mihăilă: “Simţim această nevoie de a câştiga în Bosnia”

“(n.r: Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia, după ce s-a întâmplat la Bucureşti?) Da, normal că simţim această nevoie de a câştiga acolo. Pentru că aici, din ce îmi aduc aminte, pentru că nu am fost la acel meci, l-am urmărit de acasă, nu au avut foarte multe ocazii. Dacă ne aducem aminte, la prima ocazie pe care au avut-o au şi marcat, apoi nu şi-au creat prea multe ocazii. Am avut şi un penalty care a fost clar şi nu a fost acordat de arbitru.

Ne dorim să câştigăm, ne dorim să facem jocul pe care l-am prestat şi cu Austria şi să luăm cele 3 puncte”, a declarat Valentin Mihăilă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Lotul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);