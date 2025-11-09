"Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia?" Răspunsul lui Mihăilă înaintea meciului crucial al naţionalei! - Antena Sport

Valentin Mihăilă (25 de ani) este pregătit pentru meciul crucial al naţionalei cu Bosnia. Bosnia – România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Naţionala va termina după aceea preliminariile la Ploieşti, cu San Marino. România – San Marino se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.
Valentin Mihăilă speră că România îşi va lua revanşa cu Bosnia, după înfrângerea din tur. România – Bosnia, meci care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, s-a terminat 0-1. Gigovic a înscris pentru bosniaci, din pasa lui Kolasinac.
Valentin Mihăilă: “Simţim această nevoie de a câştiga în Bosnia”
“(n.r: Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia, după ce s-a întâmplat la Bucureşti?) Da, normal că simţim această nevoie de a câştiga acolo. Pentru că aici, din ce îmi aduc aminte, pentru că nu am fost la acel meci, l-am urmărit de acasă, nu au avut foarte multe ocazii. Dacă ne aducem aminte, la prima ocazie pe care au avut-o au şi marcat, apoi nu şi-au creat prea multe ocazii. Am avut şi un penalty care a fost clar şi nu a fost acordat de arbitru.
Ne dorim să câştigăm, ne dorim să facem jocul pe care l-am prestat şi cu Austria şi să luăm cele 3 puncte”, a declarat Valentin Mihăilă în exclusivitate pentru AntenaSport.
Lotul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
- Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan, filmare alături de fundaşul României
- “Tricolorii”, reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia
- Deian Sorescu, impresionat de reuşita lui Ianis Hagi: “Un gol senzaţional”
- Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: “Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul”
- Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania. Pe cine a convocat Costin Curelea