Verstappen s-a săturat complet de noile reguli din F1: “Nu e distractiv”. Discurs dur după calificările din Japonia

Max Verstappen s-a declarat încă de dinainte să înceapă noul sezon de Formula 1 drept unul dintre principalii contestatari ai noilor reguli impuse de cei care conduc “Marele Circ”. După calificările din Marele Premiu al Japoniei, în care nu a reușit să ajungă în Q3, olandezul a avut un nou discurs dur în care a transmis și un mesaj cu subînțeles privind viitorul său în F1.
Max Verstappen și Red Bull par să nu fie deloc “prieteni” cu noile reguli din Formula 1. Dacă în privința echipei acest lucru e susținut de punctele puține obținute după primele două etape (doar 12), la cvadruplul campion mondial ar fi strict vorba de o părere personală pe care nu ezită niciodată să o expună.
Verstappen, un nou discurs împotriva situației actuale din F1
Ultima declarație a lui Verstappen îndreptată împotriva reglementărilor din “Marele Circ” a venit după sesiunea de calificări din Suzuka, pe care a încheiat-o pe poziția a 11-a. După cele trei stinturi, olandezul a vorbit cu jurnaliștii a spus că ce se întâmplă în prezent în F1 nu e distractiv.
Ulterior, cvadruplul campion mondial a discutat despre bucuria pe care ar trebui să o simtă piloții când concurează. În final, Verstappen a ținut să transmită că supărarea sa față de reguli nu se leagă de rezultatele slabe ale echipei, după care a punctat că speră ca anumite lucruri să se schimbe totuși pe viitor.
“Când sunt în mașină, dau întotdeauna totul. Dar da, așa cum sunt lucrurile acum, nu doar problemele cu mașina, ci tot ce am spus deja despre Formula 1, nu este distractiv pentru mine. Și nici pentru alții nu va fi distractiv.
Dar când ești departe de casă pentru atâta timp, 22 de curse pe an, până la urmă trebuie să faci ceva ce îți place în viață. Cred că asta se aplică tuturor sportivilor. Dacă îi întrebi pe mulți oameni: ‘Cum obții maximum din performanța ta?’, îți vor spune că totul începe cu a te bucura de ea. Dacă nu te bucuri de ea, nu poți obține ce e mai bun. Încerc să păstrez această plăcere. Dar, la un moment dat, și asta se termină.
Depinde ce se decide pentru anul viitor. Pentru anul acesta, știu că fac tot posibilul, dar este și politic, nu-i așa? Ceea ce înțeleg pe deplin, desigur (n.r. referindu-se la companii precum Audi și Honda, care au susținut electrificarea motoarelor de F1).
Nu sunt supărat din cauza asta. De asemenea, nu este vorba despre faptul că sunt în poziția în care mă aflu, în ceea ce privește performanța. Sper doar că va fi puțin mai distractiv de condus. Dar, bineînțeles, pentru acest an vor exista mici schimbări care nu vor face o mare diferență. Sper doar ca schimbările să fie suficient de mari pentru anul viitor“, a spus olandezul, potrivit motorsport.com.
Cursa Marelui Premiu al Japoniei va avea loc mâine de la ora 07:45 și va fi transmisă pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
