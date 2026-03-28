Verstappen s-a săturat complet de noile reguli din F1: “Nu e distractiv”. Discurs dur după calificările din Japonia

Max Verstappen s-a declarat încă de dinainte să înceapă noul sezon de Formula 1 drept unul dintre principalii contestatari ai noilor reguli impuse de cei care conduc “Marele Circ”. După calificările din Marele Premiu al Japoniei, în care nu a reușit să ajungă în Q3, olandezul a avut un nou discurs dur în care a transmis și un mesaj cu subînțeles privind viitorul său în F1.

Max Verstappen și Red Bull par să nu fie deloc “prieteni” cu noile reguli din Formula 1. Dacă în privința echipei acest lucru e susținut de punctele puține obținute după primele două etape (doar 12), la cvadruplul campion mondial ar fi strict vorba de o părere personală pe care nu ezită niciodată să o expună.

Verstappen, un nou discurs împotriva situației actuale din F1

Ultima declarație a lui Verstappen îndreptată împotriva reglementărilor din “Marele Circ” a venit după sesiunea de calificări din Suzuka, pe care a încheiat-o pe poziția a 11-a. După cele trei stinturi, olandezul a vorbit cu jurnaliștii a spus că ce se întâmplă în prezent în F1 nu e distractiv.

Ulterior, cvadruplul campion mondial a discutat despre bucuria pe care ar trebui să o simtă piloții când concurează. În final, Verstappen a ținut să transmită că supărarea sa față de reguli nu se leagă de rezultatele slabe ale echipei, după care a punctat că speră ca anumite lucruri să se schimbe totuși pe viitor.

“Când sunt în mașină, dau întotdeauna totul. Dar da, așa cum sunt lucrurile acum, nu doar problemele cu mașina, ci tot ce am spus deja despre Formula 1, nu este distractiv pentru mine. Și nici pentru alții nu va fi distractiv.