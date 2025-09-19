Victor Martins, accident în calificările Formulei 2 din Azerbaidjan - Antena Sport

Închide meniul
Victor Martins, accident în calificările Formulei 2 din Azerbaidjan

Home | Formula 1 | Victor Martins, accident în calificările Formulei 2 din Azerbaidjan
Victor Martins, accident în calificările Formulei 2 din Azerbaidjan

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 13:49

FOTO: Captură AntenaPLAY

Victor Martins a avut probleme în sesiune de calificări de Formula 2, din Azerbaidjan. Monopostul acestuia a fost făcut praf și a luat foc, însă pilotul a coborât rapid, scăpând teafăr de pe urma accidentului.

