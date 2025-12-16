Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: "Cel mai bun. A fost un miracol" - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: "Cel mai bun. A fost un miracol"

Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: "Cel mai bun. A fost un miracol"

Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol”

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 9:55

Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: Cel mai bun. A fost un miracol

Max Verstappen, după Marele Premiu din Abu Dhabi / Profimedia

Max Verstappen a făcut un sezon de Formula 1 extrem de bun, fiind foarte aproape de al cincilea titlu mondial, deși nu a avut în niciun caz cel mai bun monopost de pe grilă. Pentru rezultatele sale din 2025, olandezul a fost lăudat la maxim de Romain Grosejan, fostul pilot din “Marele Circ” care în prezent e angrenat tot în sportul cu motor.

Max Verstappen a încheiat pe locul al doilea sezonul de Formula 1 care s-a încheiat în urmă cu puțin timp, în urma căruia Lando Norris a devenit în premieră campion mondial. Pilotul Red Bull a fost la doar două puncte distanță de britanic, într-un context în care McLaren a avut mașina mult mai bună, cucerind titlul la constructori încă din runda cu numărul 18/24, la Singapore.

Romain Grosejan, “cucerit” de Verstappen

Performanța cvadruplului campion mondial de a se bate de la egal la egal cu Norris și Piastri până în ultima etapă a fost extrem de apreciată de Romain Grosejan, fost pilot la Renault, Lotus și Haas. Sportivul implicat într-un accident teribil în 2020 nu s-a ferit să spună că Verstappen a fost cel mai bun din acest sezon, deși nu ridicat trofeul suprem deasupra capului.

Max Verstappen, trebuie să spun asta, din punctul meu de vedere este cel mai bun pilot dintre toți. Nu a avut o mașină bună, a pierdut multe puncte și a revenit.

A fost un miracol că a fost în lupta de la Abu Dhabi. Nu exista o lume în care el ar fi trebuit să fie acolo și să termine la doar două puncte în spatele lui Lando Norris.

A livrat unul dintre cele mai bune sezoane ale sale. Anul precedent a fost de asemenea bun. În 2-23, monopostul a fost atât de dominant, încât a fost mai ușor“, a spus fostul pilot din Formula 1, potrivit racingnews365.com.

Odată cu finalul sezonului 2025, constructorii au început să se pregătească pentru anul 2026, unul care va fi marcat de multiple schimbări în regulament, de noi piloți și de noi echipe.

VIDEO – Finalul cursei din Abu Dhabi
