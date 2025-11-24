”NU!” - Vinicius Junior i-a închis din nou ușa în nas lui Florentino Perez - Antena Sport

Închide meniul
”NU!” – Vinicius Junior i-a închis din nou ușa în nas lui Florentino Perez

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 17:47

Vinicius Junior / Profimedia

Situație tensionată la Real Madrid, acolo unde Vinicius Junior continuă să rămână în conflict cu antrenorul Xabi Alonso, dar și cu președintele Florentino Perez.

Fotbalistul brazilian a refuzat din nou propunerea clubului de prelungire a contractului și a făcut un pas important către despărțirea de vicecampioana Spaniei.

Vinicius Junior, pe picior de plecare de la Real Madrid

Relația dintre Vinicius Junior și Real Madrid pare ireparabilă, după ce jucătorul evaluat la 150 de milioane de euro a refuzat o nouă propunere din partea clubului de prelungire a contractului.

Florentino Perez l-a amenințat în trecut că îl va vinde în vara anului 2026, dacă va refuza să își prelungească angajamentul scadent la 30 iunie 2027. Cu cinci goluri și patru pase decisive în acest sezon de La Liga, Vini Jr s-a aflat în tratative cu mai multe cluburi din Arabia Saudită, cu reprezentați ai cărora s-ar fi întâlnit în secret.

El a ajuns la Real Madrid în iulie 2018, când era cumpărat pentru 45 de milioane de euro de la Flamengo. De atunci, acesta a strâns 339 de apariții, a marcat de 111 ori și a dat 87 de assist-uri în tricoul „los blancos”.

