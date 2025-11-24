FCSB pregăteşte o nouă "achiziție de top". Meme Stoica a confirmat tratativele - Antena Sport

Închide meniul
FCSB pregăteşte o nouă “achiziție de top”. Meme Stoica a confirmat tratativele

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 16:35

FCSB pregăteşte o nouă achiziție de top. Meme Stoica a confirmat tratativele

Mihai Stoica / Sportpictures

FCSB s-a întărit la nivelul conducerii clubului, prin aducerea lui Florin Cernat, iar Meme Stoica anunţă mai urmează o venire importantă.

Meme Stoica transmite că în departamentul de scouting s-ar putea perfecta o nouă “achiziție de top”. Președintele FCSB a evitat să spună numele persoanei care umrază să se alăture clubului, dar a precizat că este un om în care are “foarte mare încredere”.

“S-ar putea să mai am o surpriză să ne ajute cineva, dar asta rămâne de văzut. N-are cum să se afle că știu doar eu și persoana respectivă. Să ne ajute în scouting încă un om în care am foarte mare încredere. Filip lucrează și el intens, pentru că e infirm la momentul acesta, s-a operat și are timp mai mult”, a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

Cum a fost primit Cernat la FCSB

Elias Charalambous a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Florin Cernat, care s-a alăturat clubului de săptămâna trecută. “Îl știam dinainte. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Cel mai important lucru pentru mine: când a intrat în vestiar, toată lumea îl știa și toți au zâmbit. Asta înseamnă mult. Când vine o persoană nouă și e primită așa, înseamnă energie bună. Îi doresc tot norocul din lume. Sunt sigur că ne va ajuta enorm, avem nevoie”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

