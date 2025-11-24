Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie - Antena Sport

Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie

Publicat: 24 noiembrie 2025, 17:01

1. Becali şi-a pierdut răbdarea

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu Denis Alibec! Atacantul a fost trecut pe “linie moartă”: “O să fie titular când o să vină Şumudică antrenor”, a spus patronul FCSB-ului.

2. Lyon, pe urmele lui Munteanu

Louis Munteanu este monitorizat de Olympique Lyon, fosta campioană din Franţa. Atacantul de 23 de ani a impresionat contra Rapidului, când a dat două pase decisive.

3. Noua poreclă a lui Raţiu

Pe AS.ro vezi noua poreclă primită de Andrei Raţiu, după un nou meci mare în La Liga. “E pur şi simplu o nebunie”, au scris spaniolii.

4. Ghinionistul Chivu

“Fotbalul poate fi ticălos”. Aceasta a fost concluzia lui Cristi Chivu, după ce Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan. Nerrazzurii au ratat un penalty şi au lovit de două ori bara.

5. Messi face show

Lionel Messi e de neoprit în MLS. Starul argentinian a calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, după ce a marcat un gol şi a oferit trei pase decisive cu Cincinnati.

