Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie - Antena Sport

1. Becali şi-a pierdut răbdarea

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu Denis Alibec! Atacantul a fost trecut pe “linie moartă”: “O să fie titular când o să vină Şumudică antrenor”, a spus patronul FCSB-ului.

2. Lyon, pe urmele lui Munteanu

Louis Munteanu este monitorizat de Olympique Lyon, fosta campioană din Franţa. Atacantul de 23 de ani a impresionat contra Rapidului, când a dat două pase decisive.

3. Noua poreclă a lui Raţiu