Mihai Rotaru a dezvăluit cum l-a adus pe Filipe Coelho la Universitatea Craiova: "E profilul dorit" - Antena Sport

Mihai Rotaru a declarat în cadrul unei intervenții televizate care au fost considerentele în baza cărora Filipe Coelho a fost adus la Universitatea Craiova în locul lui Mirel Rădoi. Noul antrenor din Bănie a fost prezentat marți la echipă, iar alegerea sa de către conducere a lăsat câteva semne de întrebare în rândul specialiștilor, dar și de nemulțumire din partea suporterilor.
Rotaru a mărturisit că și-a dorit ca tehnicianul care urma să vină în locul lui Rădoi să fie unul străin, bazându-se pe faptul că alături de astfel de antrenori au venit cele mai importante performanțe ale echipei din ultimii ani. În plus, conducătorul și-a dorit ca omul care vine la cârma formației alb-albastre să fie unul tânăr, școlit în țări importante din fotbalul european.
Cum s-a convins Mihai Rotaru de Filipe Coelho
Finanțatorul “leilor” a spus de asemenea că tot ce i s-a spus din Portugalia despre Coelho l-a convins să îl aducă pe antrenorul de 45 de ani pe Ion Oblemenco. Noul antrenor din Bănie nu a mai avut o experiență din postura de principal din anul 2017, iar în ultimii ani a fost secundul lu Paulo Bento la trei echipe, printre care și naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite.
“Este profilul dorit. De mai mult timp am creionat ce căutăm, dacă pleacă antrenorul principal, şi am dezvoltat profilul antrenorului străin.
Prima condiţie: antrenor străin. Noi, cu antrenori străini, am câştigat singurele trofee de când sunt la Universitatea Craiova, vorbim despre cele două Cupe ale României, o Supercupă şi „finala” campionatului. Au fost Mangia, Bergodi şi Ouzounidis.
Un antrenor tânăr, până în 50 de ani, ca să fie din şcoala nouă de antrenori, care să spună ceva în fotbalul mondial – aici vorbim despre Spania, Germania, Italia, Portugalia. Acestea au fost principalele criterii. Am avut o listă lungă cu nume din Germania, Bosnia, Portugalia, Suedia. Din Bosnia, nu, că era un bosniac născut în Germania.
Am avut discuţii în cadrul CA şi alegerea noastră primă a fost Filipe Coelho, pentru că am avut referinţe foarte bune din Portugalia. Mario Felgueiras nu l-a cunoscut înainte, avem noi relaţii foarte bune în fotbalul portughez, iar din toate direcţiile au venit referinţe foarte bune“, a spus Mihai Rotaru, potrivit primasport.ro.
