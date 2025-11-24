Marius Șumudică, analiză dură după FCSB - Petrolul: „Mari probleme” - Antena Sport

FCSB a scos doar un rezultat de egalitate în meciul cu Petrolul Ploiești, iar evoluția echipei l-a dezamăgit pe patronul Gigi Becali. Deși campioana en-titre a făcut o primă repriză bună, în partea secundă prahovenii au forțat și au reușit să scoată un punct.
Marius Șumudică a analizat situația de la formația pregătită în prezent de Elias Charalambous și a explicat care este principalul motiv pentru care gruparea roș-albastră nu are rezultate bune.
Marius Șumudică: „Nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură”
FCSB este departe de echipa care domina competiția internă în sezoanele precedente, iar acum campioana României tremură serios în ceea ce privește accederea în play-off-ul Ligii 1.
Marius Șumudică a analizat ce se întâmplă la clubul patronat de Gigi Becali și a explicat care este principalul motiv pentru care echipa nu produce rezultatele așteptate.
„Ca să revin la FCSB, nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură. Rapid trebuia să arate altfel şi sper să fi fost un simplu accident. FCSB suferă din toate punctele de vedere.
Nu au continuitate în evoluţii, în minute, în poziţiile pe care trebuie să fie fiecare jucător. Toate astea se răsfrâng asupra rezultatelor. Suferă şi fizic. Nu am văzut în ultimele 20 de minute să arate în halul ăsta.
Au arătat rău fizic, cu o echipă care s-a apărat. FCSB, mari probleme în ceea ce priveşte un joc legat de echipă. Ei trăiesc prin individualităţi, prin tot ce înseamnă calitatea jucătorilor”.
Marius Șumudică: „Am văzut un FCSB suferind”
„Ei, Craiova şi CFR Cluj au cele mai bune loturi, individual, ca jucători. Şi înaintea Rapidului. Şi atunci FCSB are o problemă. Nu are o idee de joc. Tot ceea ce fac, fac individual, din calitatea lor, din ceeea ce îi duce capul.
Nu au un joc elaborat şi la 1-0 să pui adversarul sub presiune. Asta e problema la FCSB în momentul de faţă. Am văzut un FCSB suferind. Ei ştiu, Gigi, Meme… dar din punct de vedere al evoluţiei ăştia sunt factorii”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
