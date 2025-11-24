Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică, analiză dură după FCSB - Petrolul: „Mari probleme” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică, analiză dură după FCSB – Petrolul: „Mari probleme”

Marius Șumudică, analiză dură după FCSB – Petrolul: „Mari probleme”

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 16:50

Comentarii
Marius Șumudică, analiză dură după FCSB – Petrolul: Mari probleme”

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a scos doar un rezultat de egalitate în meciul cu Petrolul Ploiești, iar evoluția echipei l-a dezamăgit pe patronul Gigi Becali. Deși campioana en-titre a făcut o primă repriză bună, în partea secundă prahovenii au forțat și au reușit să scoată un punct.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică a analizat situația de la formația pregătită în prezent de Elias Charalambous și a explicat care este principalul motiv pentru care gruparea roș-albastră nu are rezultate bune.

Marius Șumudică: „Nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură”

FCSB este departe de echipa care domina competiția internă în sezoanele precedente, iar acum campioana României tremură serios în ceea ce privește accederea în play-off-ul Ligii 1.

Marius Șumudică a analizat ce se întâmplă la clubul patronat de Gigi Becali și a explicat care este principalul motiv pentru care echipa nu produce rezultatele așteptate.

„Ca să revin la FCSB, nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură. Rapid trebuia să arate altfel şi sper să fi fost un simplu accident. FCSB suferă din toate punctele de vedere.

Reclamă
Reclamă

Nu au continuitate în evoluţii, în minute, în poziţiile pe care trebuie să fie fiecare jucător. Toate astea se răsfrâng asupra rezultatelor. Suferă şi fizic. Nu am văzut în ultimele 20 de minute să arate în halul ăsta.

Au arătat rău fizic, cu o echipă care s-a apărat. FCSB, mari probleme în ceea ce priveşte un joc legat de echipă. Ei trăiesc prin individualităţi, prin tot ce înseamnă calitatea jucătorilor”.

Marius Șumudică: „Am văzut un FCSB suferind”

„Ei, Craiova şi CFR Cluj au cele mai bune loturi, individual, ca jucători. Şi înaintea Rapidului. Şi atunci FCSB are o problemă. Nu are o idee de joc. Tot ceea ce fac, fac individual, din calitatea lor, din ceeea ce îi duce capul.

Meteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămâniiMeteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămânii
Reclamă

Nu au un joc elaborat şi la 1-0 să pui adversarul sub presiune. Asta e problema la FCSB în momentul de faţă. Am văzut un FCSB suferind. Ei ştiu, Gigi, Meme… dar din punct de vedere al evoluţiei ăştia sunt factorii”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte
Observator
O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
17:53
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
17:47
”NU!” – Vinicius Junior i-a închis din nou ușa în nas lui Florentino Perez
17:11
Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine”
17:01
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie
16:55
Transferul se face la iarnă! Plecare importantă de la PSV, veste bună pentru Dennis Man
16:35
FCSB pregăteşte o nouă “achiziție de top”. Meme Stoica a confirmat tratativele
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 5 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 6 McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor