Marius Șumudică, analiză dură după FCSB - Petrolul: „Mari probleme” - Antena Sport

FCSB a scos doar un rezultat de egalitate în meciul cu Petrolul Ploiești, iar evoluția echipei l-a dezamăgit pe patronul Gigi Becali. Deși campioana en-titre a făcut o primă repriză bună, în partea secundă prahovenii au forțat și au reușit să scoată un punct.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică a analizat situația de la formația pregătită în prezent de Elias Charalambous și a explicat care este principalul motiv pentru care gruparea roș-albastră nu are rezultate bune.

Marius Șumudică: „Nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură”

FCSB este departe de echipa care domina competiția internă în sezoanele precedente, iar acum campioana României tremură serios în ceea ce privește accederea în play-off-ul Ligii 1.

Marius Șumudică a analizat ce se întâmplă la clubul patronat de Gigi Becali și a explicat care este principalul motiv pentru care echipa nu produce rezultatele așteptate.

„Ca să revin la FCSB, nu ştiu când Rapid se întâlneşte cu o asemenea conjunctură. Rapid trebuia să arate altfel şi sper să fi fost un simplu accident. FCSB suferă din toate punctele de vedere.