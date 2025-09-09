"Am renunţat" Anunţul făcut de fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă, la 69 de ani - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani), fost selecţioner al României, a lămurit odată pentru totdeauna subiectul unei posibile întoarceri a lui în fotbalul românesc. Nu se va întâmpla!
Piţurcă a fost dorit ca manager la FC Voluntari, atunci când Gigi Neţoiu era finanţator la formaţia ilfoveană. Nu a acceptat propunerea, dar a fost de acord să îi dea sfaturi prietenului său în legătură cu proiectul de la Voluntari. Între timp, Neţoiu a renunţat să mai finanţeze formaţia ilfoveană.
Victor Piţurcă nu va mai antrena în România!
S-a discutat şi despre o posibilă implicare a lui la Steaua, dar nici cu clubul pentru care a scris istorie Victor Piţurcă nu a ajuns la un acord. Piţurcă a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986. Piţurcă a evoluat şi în cealaltă finală a Cupei Campionilor disputată de Steaua, în 1989, împotriva lui AC Milan. Echipa italiană, cu “tripleta de aur” în teren (Rijkaard – Gullit – Van Basten) a învins-o pe Steaua cu 4-0.
Piţurcă, ce a antrenat o singură dată în străinătate, pregătind-o în două mandate pe Al-Ittihad, din Arabia Saudită, a lăsat deschisă portiţa unei reveniri pe bancă în afara ţării. Nu a mai pregătit nicio echipă din ianuarie 2020, atunci când s-a despărţit de Universitatea Craiova.
În prezent, Piţurcă se ocupă de afaceri şi petrece foarte mult timp cu nepoţii lui. El a mărturisit că, atunci când cei doi copii ai săi, Alex şi Claudia, erau mici, nu a putut petrece prea mult timp alături de ei, fiind mai mereu în cantonamente.
„Am renunțat să mă iau antrenez echipă în România. Am vrut să stau liniștit cu familia mea, cu nepoții mei, era foarte important pentru mine acest lucru. Le acord nepoților absolut tot timpul liber pe care îl am. Când am nepoții și când vin la mine, stau numai cu ei, iar ei, de asemenea, își doresc să stea numai cu mine. Le fac absolut toate poftele, chiar mai sunt certat de mămicile lor, îmi spun: «Nu, nu, nu le mai faceți toate poftele»”, a declarat Victor Piţurcă pentru spynews.ro.
