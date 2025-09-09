"Am renunţat" Anunţul făcut de fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă, la 69 de ani - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani), fost selecţioner al României, a lămurit odată pentru totdeauna subiectul unei posibile întoarceri a lui în fotbalul românesc. Nu se va întâmpla!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Piţurcă a fost dorit ca manager la FC Voluntari, atunci când Gigi Neţoiu era finanţator la formaţia ilfoveană. Nu a acceptat propunerea, dar a fost de acord să îi dea sfaturi prietenului său în legătură cu proiectul de la Voluntari. Între timp, Neţoiu a renunţat să mai finanţeze formaţia ilfoveană.

Victor Piţurcă nu va mai antrena în România!

S-a discutat şi despre o posibilă implicare a lui la Steaua, dar nici cu clubul pentru care a scris istorie Victor Piţurcă nu a ajuns la un acord. Piţurcă a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986. Piţurcă a evoluat şi în cealaltă finală a Cupei Campionilor disputată de Steaua, în 1989, împotriva lui AC Milan. Echipa italiană, cu “tripleta de aur” în teren (Rijkaard – Gullit – Van Basten) a învins-o pe Steaua cu 4-0.

Piţurcă, ce a antrenat o singură dată în străinătate, pregătind-o în două mandate pe Al-Ittihad, din Arabia Saudită, a lăsat deschisă portiţa unei reveniri pe bancă în afara ţării. Nu a mai pregătit nicio echipă din ianuarie 2020, atunci când s-a despărţit de Universitatea Craiova.

În prezent, Piţurcă se ocupă de afaceri şi petrece foarte mult timp cu nepoţii lui. El a mărturisit că, atunci când cei doi copii ai săi, Alex şi Claudia, erau mici, nu a putut petrece prea mult timp alături de ei, fiind mai mereu în cantonamente.